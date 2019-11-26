مبابي: لا أستحق الكرة الذهبية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 10:21

كتب : FilGoal

مبابي

كان واضحا وصريحا لأقصى درجة حين سئل عن حظوظه في التتويج بالجائزة الثمينة، التي يتمنى يوما اقتنائها ليسير على خطى أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

وقال كيليان مبابي في حواره مع صحيفة Ouest France:"هذا العام؟ عليك أن تكون واقعيا، لا أستحقها (الكرة الذهبية). هناك لاعبون قدموا ما هو أفضل".

وأضاف اللاعب الموهوب البالغ عمره 20 عاما "مع باريس سان جيرمان، لم نفز بكل الألقاب المحلية، في دوري أبطال أوروبا، خيبنا الآمال".

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واستمر اللاعب الأسبق لموناكو "بالتأكيد على المستوى الفردي فزت بكؤوس عديدة، لكن كرة القدم لعبة جماعية وعليك تقبل ذلك".

وأتم "لا يزال لدي الوقت لأفوز بها، لست مستعجلا، ليست شيئا يطاردني".

ويرى مبابي، الرابع في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2018، أن ليونيل ميسي هو الأحق بالجائزة التي تقدمها سنويا مجلة فرانس فوتبول.

وترشح مبابي مع 29 لاعبا آخر للجائزة التي تعلن فرانس فوتبول عن الفائز بها في 2 ديسمبر.

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