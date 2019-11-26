مبابي: لا أستحق الكرة الذهبية

كان واضحا وصريحا لأقصى درجة حين سئل عن حظوظه في التتويج بالجائزة الثمينة، التي يتمنى يوما اقتنائها ليسير على خطى أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان

وقال كيليان مبابي في حواره مع صحيفة Ouest France:"هذا العام؟ عليك أن تكون واقعيا، لا أستحقها (الكرة الذهبية). هناك لاعبون قدموا ما هو أفضل".

وأضاف اللاعب الموهوب البالغ عمره 20 عاما "مع باريس سان جيرمان، لم نفز بكل الألقاب المحلية، في دوري أبطال أوروبا، خيبنا الآمال".

واستمر اللاعب الأسبق لموناكو "بالتأكيد على المستوى الفردي فزت بكؤوس عديدة، لكن كرة القدم لعبة جماعية وعليك تقبل ذلك".

وأتم "لا يزال لدي الوقت لأفوز بها، لست مستعجلا، ليست شيئا يطاردني".

ويرى مبابي، الرابع في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2018، أن ليونيل ميسي هو الأحق بالجائزة التي تقدمها سنويا مجلة فرانس فوتبول.

وترشح مبابي مع 29 لاعبا آخر للجائزة التي تعلن فرانس فوتبول عن الفائز بها في 2 ديسمبر.

طالع أيضا

وكيل النني: اللاعب حزين من انتقاده في وسائل تواصل اجتماعي

عودة الأبطال في أبرز مباريات الثلاثاء

تقرير: الأهلي يواجه الهلال في مهرجان اعتزال طارق التائب

الزمالك يفقد علاء ضد الشرقية

5 أرقام من اكتساح الأهلي للجونة

فيديو - صلاح يتهكم على لوفرين بسبب بيتزا