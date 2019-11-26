وكيل النني: التعليقات السلبية أكثر ما يحزنه.. مازال يحتفظ بقميص ناشئي الأهلي

تعجب وكيل أعمال محمد النني من التعليقات السلبية تجاه لاعب منتخب مصر ونادي بشكتاش التركي في الفترة الأخيرة.

وصرح علاء نظمي وكيل النني عبر قناة الأهلي "أكثر ما يحزن النني التعليقات السلبية تجاهه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة أن هناك جماهير تعلق على الصفحة الرسمية للنادي".

وتساءل نظمي مستنكرا "ما المطلوب؟ إنه يؤدي بشكل جيد جدا ويقاتل في الملعب وملتزم ومن اللاعبين القلائل الذين لا يتحدثون كثيرا، مواقع التواصل الاجتماعي للأسف سلاح ذو حدين فالبعض يردد (نكتة حلوة) دون استيعاب نتائجها".

وأشار "في بطولة أمم إفريقيا بالجابون، لعب محمد البطولة وأصيب قبل المباراة النهائية وتحامل على نفسه دون علم الجهازين الإداري والطبي بالاستيقاظ الساعة 6 صباحا ليعالج نفسه في حمام السباحة ليلحق بالمباراة النهائية ضد الكاميرون وبالفعل شارك وسجل هدفا، إلا أن إصابته تجددت وابتعد لفترة، ليخسر مكانه في التشكيل الأساسي لأرسنال".

وواصل "إذا لم يكن البعض قادرا على دعمه فلا يهده".

وأتم تصريحاته "النني أحد أبناء الأهلي، ولا أعلم كيف تغيب هذه المعلومة عن جماهير النادي العظيمة التي دائما ما تدعم أبناء الأهلي، محمد متأثر جدا بوصية والدته بضرورة أن يلعب يوما ما للأهلي، فهو يحتفظ بقميصه مع ناشئي الأهلي في منزله بالمحلة".

ويلعب النني في صفوف بشكتاش التركي منذ بداية الموسم على سبيل الإعارة من أرسنال.

ويفكر نادي بشكتاش في تجديد استعارة محمد النني لاعب أرسنال لعام إضافي بعد تحقيق الفريق للفوز لـ4 مباريات على التوالي في الدوري التركي. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة Haber Kartalı.

النني صاحب الـ27 عاما شارك في كل تلك المباريات في وسط ملعب بشكتاش بجانب أتيبا هاتشينسون الدولي الكندي.





















وأشار التقرير إلى أن لاعب وسط أرسنال قد يستمر لعام إضافي مع بشكتاش نظرا لأن النادي التركي لا يمكنه تفعيل بند الشراء النهائي بقيمة 16 مليون يورو لقلة القدرة المالية.

كما يسعى النادي التركي لتجديد عقد هاتشينسون الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

بشكتاش خرج بشباك نظيفة في 5 من آخر 6 مباريات له في الدوري، وشارك النني في آخر 4 انتصارات متتالية خرج الفريق خلالها بشباك نظيفة 3 مرات ما دفع النادي وفقا للتقرير في التفكير بتمديد استعارته لما يشكله من ثنائية قوية مع اللاعب الكندي.

ومنذ انضمامه إلى بشكتاش شارك النني في 6 مباريات بالدوري التركي و4 في الدوري الأوروبي.

ولم يفز بشكتاش بأي مباراة في الدوري الأوروبي إذ أنه خسرها جميعا.

ويحتل بشكتاش المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بفارق 3 نقاط عن سيفاسبور المتصدر.

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