تحدث حمد إبراهيم المدرب العام لفريق المصري عن مواجهة فريقه أمام نواذيبو الموريتاني في كأس الكونفدرالية، مشيرا إلى "لن ننخدع بسقوطه الكبير في البطولة العربية".

المصري يستعد لمواجهة نواذيبو يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى من دور مجموعات الكونفدرالية.

وقال حمد إبراهيم: "هزيمة نواذيبو بخماسية أمام الشرطة العراقي في البطولة العربية لن تخدعنا".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الهزيمة لن تقلل من احترامنا لمنافسنا. شاهدنا المباراة وركزنا على طريقة تنظيم الفريق ومفاتيح اللعب ومستوى كل لاعب".

وأردف "من الوارد أن يكون مستوى الفريق مختلفا في ملعبه، لأن البطولة العربية تختلف تماما عن كأس الكونفدرالية، وربما يشهد تشكيلهم وجود مجموعة أخرى من اللاعبين".

وأشار المدرب العام للمصري إلى "سنصطحب مفتاح طقطق وعماد فتحي وبهاء مجدي إلى موريتانا وذلك بعد قيدهم في القائمة الإفريقية".

وأكمل حديثه قائلا: "لن نتأثر بأي غيابات في صفوفنا وطالبنا اللاعبين بالتركيز".

يراميدز والمصري في مجموعة واحدة في كأس الكونفدرالية رفقة إينوجو رينجرز النيجيري و نواذيبو الموريتاني.

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