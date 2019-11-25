عبد الحفيظ: حققنا أهدافنا من معسكر الإعداد.. وأهدرنا فرص عديدة ضد الجونة

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عقب انتصار فريقه الكبير على الجونة، مشيرا إلى "حققنا أهدافنا في فترة توقف الدوري".

الأهلي انتصر على الجونة برباعية مقابل لا شيء في الجولة الخامسة، في لقاء هو الأول للمارد الأحمر بعد استئناف مسابقة الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ: "حققنا فوزا مهما للغاية رغم العودة من فترة توقف طويلة".

وأضاف في تصريحاته مع الصحفيين عقب المباراة "الجهاز الفني حقق أهدافه من معسكر الإعداد خلال فترة التوقف".

وتابع "قدمنا عرضا قويا أمام الجونة وكنا نقدر على إضافة المزيد من الأهداف لولا إهدار العديد من الفرص".

وأتم "الأهم تحقيقنا لهذا الانتصار قبل مواجهة النجم الساحلي".















































































الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 12 محققا العلامة الكاملة حتى الآن بعد خوض 4 مباريات ويتصدر الفريق ترتيب الدوري.

بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 4 في المركز الـ13.

وحقق فايلر رقما مميزا بالفوز في أول 7 مباريات له مع الأهلي في مختلف المسابقات ليعادل رقم البرتغالي مانويل جوزيه مع المارد الأحمر في ولايته الثانية عام 2004.

الفوز على الجونة برباعية هو الثاني للأهلي هذا الموسم بعدما كرر النتيجة ذاتها أمام الإنتاج الحربي، وفاز أيضا على أسوان بخماسية.

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