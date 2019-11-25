يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة إنبي أمام الزمالك في الجولة السادسة من الدوري المصري.

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** محاولات الزمالك تبدأ على مرمى إنبي

** ق12 فرصة خطيرة جديدة لـ إنبي عن طريق محمد شريف ولكن عواد يتألق

ق 2: أووووه عمر السعيد يهدر التعادل للزمالك

ق 1: جووووول هدف أول لإنبي مبكرا في الثانية 22 عن طريق محمد بسيوني

انطلاق المباراة