محدّث مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. البترولي يهز الشباك البيضاء بعد 22 ثانية
الإثنين، 25 نوفمبر 2019 - 19:06
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة إنبي أمام الزمالك في الجولة السادسة من الدوري المصري.
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** محاولات الزمالك تبدأ على مرمى إنبي
** ق12 فرصة خطيرة جديدة لـ إنبي عن طريق محمد شريف ولكن عواد يتألق
ق 2: أووووه عمر السعيد يهدر التعادل للزمالك
ق 1: جووووول هدف أول لإنبي مبكرا في الثانية 22 عن طريق محمد بسيوني
انطلاق المباراة