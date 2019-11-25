محدّث انتهت - إنبي (2) - (1) الزمالك
الإثنين، 25 نوفمبر 2019 - 19:06
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة إنبي أمام الزمالك في الجولة السادسة من الدوري المصري.
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انتهت
** ق91 جووووول محمد شريف والهدف الثاني لـ إنبي
** ق80 العارضة تحرم الونش من هدف محقق لـ الزمالك
** ق76 مصطفى فتحي بدلا من أوناجم.. التغيير الثالث لـ الزمالك
الدقيقة 70 والتعادل مستمر
** ق53 مشاركة كريم بامبو بدلا من عمر السعيد.. التغيير الثاني لـ الزمالك
** خروج محمد حسن ومشاركة شيكابالا مع انطلاق الشوط الثاني
** انطلاق الشوط الثاني
** إنبي (1) - (1) الزمالك
** استراحة
** حارس إنبي يتألق أمام فرصة محققة من عمر السعيد
** 4 دقائق كوقت بدلا من ضائع
** ق41 جووووول هدف التعادل لـ الزمالك عن طريق محمود علاء من علامة الجزاء
** ق40 ركلة جزاء لـ الزمالك بعد سقوط أوناجم بعد تدخل رامي صبري
** محاولات الزمالك تبدأ على مرمى إنبي
** ق12 فرصة خطيرة جديدة لـ إنبي عن طريق محمد شريف ولكن عواد يتألق
ق 2: أووووه عمر السعيد يهدر التعادل للزمالك
ق 1: جووووول هدف أول لإنبي مبكرا في الثانية 22 عن طريق محمد بسيوني
انطلاق المباراة