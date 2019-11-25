يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة إنبي أمام الزمالك في الجولة السادسة من الدوري المصري.

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انتهت

** ق91 جووووول محمد شريف والهدف الثاني لـ إنبي

** ق80 العارضة تحرم الونش من هدف محقق لـ الزمالك

** ق76 مصطفى فتحي بدلا من أوناجم.. التغيير الثالث لـ الزمالك

الدقيقة 70 والتعادل مستمر

** ق53 مشاركة كريم بامبو بدلا من عمر السعيد.. التغيير الثاني لـ الزمالك

** خروج محمد حسن ومشاركة شيكابالا مع انطلاق الشوط الثاني

** انطلاق الشوط الثاني

** إنبي (1) - (1) الزمالك

** استراحة

** حارس إنبي يتألق أمام فرصة محققة من عمر السعيد

** 4 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** ق41 جووووول هدف التعادل لـ الزمالك عن طريق محمود علاء من علامة الجزاء

** ق40 ركلة جزاء لـ الزمالك بعد سقوط أوناجم بعد تدخل رامي صبري

** محاولات الزمالك تبدأ على مرمى إنبي

** ق12 فرصة خطيرة جديدة لـ إنبي عن طريق محمد شريف ولكن عواد يتألق

ق 2: أووووه عمر السعيد يهدر التعادل للزمالك

ق 1: جووووول هدف أول لإنبي مبكرا في الثانية 22 عن طريق محمد بسيوني

انطلاق المباراة