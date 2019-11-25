مبابي يجيب.. من الأحق بالكرة الذهبية؟

بالنسبة لنجم باريس سان جيرمان وفرنسا، لا جدال حول هوية أفضل لاعب في العالم، أيقونة برشلونة يبقى رقم 1.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان ليونيل ميسي النادي : برشلونة

وسئل كيليان مبابي عن اللاعب الأحق بالكرة الذهبية، فأجاب مباشرة "ميسي".

وأضاف خلال حديثه مع صحيفة دير شبيجل الألمانية "بالنظر إلى أدائه الفردي، كان الأفضل في العام الحالي".

ميسي ومبابي مع 28 لاعبا آخر يتنافسون على جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية سنويا لأفضل لاعب كرة قدم.

وحصل ميسي أيقونة برشلونة على جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 وجاء فان دايك بعده مباشرة.

ونال ميسي الكرة الذهبية 5 مرات ومثله كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بينما ترشح فان دايك للجائزة لأول مرة.

وتكشف فرانس فوتبول عن الفائز بالجائزة في 2 ديسمبر.

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