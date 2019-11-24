يحل الاتحاد السكندري المصري ضيفا على المحرق البحريني في إياب دور الـ 16 للبطولة العربية.

الاتحاد يمتلك أسبقية حققها ذهابا بفوزه في الإسكندرية 2-0، ويكفيه الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف حتى يعبر إلى ربع النهائي للموسم الثاني على التوالي.

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انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق10 فرصة محققة لـ المحرق على مرمى الاتحاد ولكن عماد السيد يتألق

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل