غريب: فوجئت بارتداء اللاعبون الأقنعة قبل النهائي.. وقلت لهم الآن لا بديل عن الفوز

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن رد فعله بعد مشهد ارتداء الفريق لأقنعة "لا كاسا دي بابل" قبل المباراة النهائية أمام كوت ديفوار.

وقال شوقي غريب في تصريحات لبرنامج (الحكاية): "بعد التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، قلت للاعبين الآن العبوا لعبكم واستمتعوا".

وأضاف "في الحافلة أثناء التوجه للقاء قلت للاعبين بأننا على بعد 90 دقيقة فقط للظفر باللقب، ثم نزلت من الحافلة قبلهم. وفجأة وجدت مجموعة من اللاعبين يرتدون الأقنعة ويعزفون موسيقى المسلسل، فقلت من هؤلاء!".

غريب واصل "توجهت لهم وقلت لهم أنا لست ضد مثل هذه التصرفات، لكن اعلموا أمرا. الآن ستتعرضون للوم إذا خسرنا. بعد هذا التصرف لقد وضعتم أنفسكم تحت الضغط، ولم يعد أمامنا سوى الفوز باللقب".

وأتم "اللقطة تعني أنهم سيسرقون الكأس على طريقة المسلسل، فإذا لم نحقق الفوز سيوسعونا نقدا".

كان لاعبو المنتخب الاولمبي قد دخلوا استاد القاهرة مرتديين قناع "سيلفادور دالي" والمشهور بمسلسل "لا كاسا دي بابل" الإسباني.

وتوج منتخب مصر الأولمبي بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف.

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