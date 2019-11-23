يستقبل ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 14 للدوري الإسباني.

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ق.74 جوووول مودريتش يضيف الثالث بعد تمريرة بنزيمة الرأسية

ق.66 دخول جاريث بيل بدلا من رودريجو

ق.48 جوووول ريال مدريد الهدف الثاني بعد تسديدة فيدي فالفيردي التي اصطدمت في ميكيل أويارزابال

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.37 بنزيمة يدرك التعادل بكتفه

ق.28 أوديجارد يطلق تسديدة قوية يتصدى لها كورتوا

ق.26 تسديدة جديدة من هازارد وريميرو يواصل التصدي

ق.18 ميندي يطلق تسديدة يمينية قوية من مسافة بعيدة يتصدى لها أليكس ريميرو ببراعة

ق.15 كورتوا ينقذ ريال مدريد من صدمة الهدف الثاني ويتألق أمام جوزيه من مسافة قريبة

ق.8 هازارد ينطلق بعد تمريرة بنزيمة ويسدد بيساره، لكن الكرة تصطدم بالشباك الخارجية

ق.2 جوووول سوسيداد يتقدم بالهدف الأول بواسطة ويليان جوزيه بعد خطأ من سيرخيو راموس

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل