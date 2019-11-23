بالفيديو - بداية مثالية وقفز 9 مراكز.. مورينيو يقود توتنام للفوز وينجو من عودة الهامرز

أنهى جوزيه مورينيو نتائج توتنام العجاف في المباريات الخمس الأخيرة في الدوري الإنجليزي وقاد الديوك اللندنية للفوز الأول في ولايته بثلاثة أهداف مقابل هدفين على وست هام يونايتد في افتتاح مباريات الجولة الـ 13 من الدوري.

الديوك اللندنية فشلوا في تحقيق أي فوز في آخر 5 جولات (تعادل في 3 وخسر 2) تحت قيادة الراحل الأرجنتيني ماوريسو بوكيتينو.

فوز ارتقى بتوتنام من المركز الـ 14 إلى السادس متخطيا 9 مراكز بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة.

البرتغالي جوزيه مورينيو حقق أكبر فوز له في أول مباراة رسمية مع جميع الفرق التي دربها، مورينيو لم يفز سوى تشيلسي في الولايتين ومانشستر يونايتد في المباراة الأولى.

مع البلوز في الولاية الأولى فاز على مانشستر يونايتد 1-0 وفي الولاية الثانية على هال سيتي بنتيجة 2-1، ومع مانشستر يونايتد فاز بالدرع الخيرية على حساب ليستر سيتي 2-1.

فيما خسر من ريال مدريد مع بورتو بهدف دون رد، وفاز بركلات الترجيح مع إنتر على روما في السوبر الإيطالي، وتعادل سلبيا مع ريال مايوركا في أول ظهور له بالدوري الإسباني مع ريال مدريد.

جاء ليخرجهم من الطريق المظلم، مورينيو يحقق لتوتنام فوز غاب عنهم منذ 5 مباريات 🙌💥 - خسارة 2 ❌ - تعادل 3 🤝 pic.twitter.com/wwsKmoECEN — FilGoal (@FilGoal) November 23, 2019

مباراة حملت أيضا الهدف 175 لـ هاري كين متفوقا أصبح به في المركز الثالث في ترتيب هدافي توتنام تاريخيا بعد كل من جيمي جريفيس 266 وبوبي سميث 208 هدفا.

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وصف اللقاء

بعد مرور 3 دقائق من بداية اللقاء، سجل هاري كين هدفا مبكرا لتوتنام لكن تم إلغاءه بداعي وجوده في موقف تسلل عقب حصوله على تمريرة بينية من ديلي ألي.

تواصلت الهجمات من الطرفين لكن دون خطورة حقيقية على حراس المرمى.

ديلي ألي قرر أن ينفذ نصيحة جوزيه مورينيو في التدريبات وصنع أول أهدافه في الموسم الجاري بعد تمريرة بينية إلى الكوري الجنوبي سون هيونج مين الذي لم يتوان في هز الشباك بتسديدة قوية على يسار الحارس في الدقيقة 36.

ألي لم يكتف بصناعة الهدف الأول بل قام بمجهود أكثر من رائع في تمرير الكرة من على خط التماس وهو ساقط على أرض الملعب إلى سون الذي ركض على الجهة اليسرى وأرسل عرضية إلى لوكاس مورا أودعها في الشباك بهدف ثان في الدقيقة 43.

مورينيو بعد الهدف مباشرة دخل إلى غرفة خلع الملابس مسرعا دون انتظار صافرة نهاية الشوط الأول.

وبعد 4 دقائق من بداية الشوط الأول سجل هاري كين هدفه الـ 175 بقميص الديوك برأسية مستفيدا من عرضية الإيفواري سيرج أورييه.

هاري كين أصبح ثالث هدافي توتنام في التاريخ متخطيًا مارتن تشيفرز (174 هدفا)🌟 1⃣جيمي جريفيس (266 هدفا) 2⃣بوبي سميث (208 هدفًا) 3⃣هاري كين (175 هدفًا)#السبت_الكروي pic.twitter.com/XUWZ2SZUFn — FilGoal (@FilGoal) November 23, 2019

هدأ لاعبو توتنام وبدأ لاعبو وست هام محاولات هجومية من لاعبي الهامرز تكللت بهدف من ميشيل أنطونيو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73.

هجوم الهامرز ازداد في الدقائق الباقية، ألغت تقنية الفيديو هدفا بداع التسلل لصالح وست هام كاد أن يُزيد من اشتعال الدقائق الباقية في الدقيقة 90.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت البديل سجل الإيطالي أنجيلو أوجبونا هدف أصحاب الأرض مستفيدا من ركنية روبرت سنودجراس، ومن ثم أطلق مايكل أوليفر حكم اللقاء صافرة النهاية.

هزيمة ثالثة على التوالي ورابعة في آخر 5 مباريات وتوقف وست هام عند 13 نقطة من 13 مباراة في المركز الـ 16.

وأمام مورينيو مهمة جديدة لكن في دوري أبطال أوروبا إذ يحل ضيفا على بايرن ميونيخ الألماني في الجولة الخامسة.

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