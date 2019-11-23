تشكيل بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.. خماسي مصري

تواجد خمسة لاعبين من منتخب مصر في التشكيل الأفضل لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

التشكيل شهد تواجد محمد صبحي حارسا للمرمى، فيما ضم أحمد رمضان "بيكهام" في خط الدفاع. إذ ضم الفريق خماسي مصري، ورباعي إيفواري، بجانب لاعب من غانا ومثله من جنوب إفريقيا.

وتواجد عمار حمدي ورمضان صبحي أيضا في خط الوسط، فيما قاد مصطفى محمد خط الجوم.

وجاء تشكيل البطولة كالتالي:

حارس: محمد صبحي (مصر)

الدفاع: سلاس جناكا (كوت ديفوار) – أحمد رمضان "بيكهام" (مصر) – كواديو ييفيز (كوت ديفوار) – ريبو مبيلي (جنوب إفريقيا).

الوسط: أبو بكر كيتا (كوت ديفوار) – عمار حمدي (مصر) – إيفانز منساه (غانا).

الهجوم: رمضان صبحي (مصر) – مصطفى محمد (مصر) – يوسف دياو (كوت ديفوار).

كان منتخب مصر، قد توج بطلا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على كوت ديفوار في النهائي بهدفين مقابل هدف، وتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

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