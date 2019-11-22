خاص رئيس إنبي لـ في الجول: سنتخلى عن فيستون في يناير إن لم تصل بطاقته الدولية

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 - 21:51

كتب : أحمد شاكر

فيستون عبد الرازق - إنبي

أوضح زكريا السيد رئيس إنبي، أن النادي البترولي سيتخلى عن لاعبه فيستون عبد الرزاق إن لم تصل بطاقته الدولية.

عبد الرزاق (26 عاما) انضم إلى إنبي في فترة الانتقالات الصيفية قادما من شبيبة القبائل الجزائري، لكنه لم يظهر مع الفريق في أي مباراة حتى اللحظة.

وصرّح زكريا السيد لـ FilGoal.com: "فيستون عبد الرزاق لا يزال متواجدا في بلاده بعد تواجده مع منتخب بوروندي، ولم يصل حتى اللحظة".د

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وأوضح: "بطاقته الدولية لم تصلنا حتى اللحظة، وإذا تأخرت أكثر من ذلك فلن يكون معنا".

وكشف: "لدينا أكثر من سيرة ذاتية لمهاجمين أجانب، وسيتم اختبارهم مع الفريق في الفترة المقبلة، ننوي ضم ثنائي أجنبي في يناير".

واستدرك: "لكن إذا تم حل أزمة فيستون، فسيستمر معنا إن كان أفضل من اللاعبين الذين نختبرهم".

وشدد: "أما لو تعثر تواجده، فسنضم غيره في يناير".

وتحوّل زكريا السيد للحديث عن موقف حراسة المرمى في ناديه.

وصرّح: "لا نزال نبحث عن حارس مرمى، مع العالم أن حلمي طولان (مدرب الفريق) مقتنع بحراس المرمى المتواجدين".

وكان السيد قد صرّح في وقت سابق لـ FilGoal.com أن علي لطفي حارس مرمى الأهلي، ومحمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، على رادار إنبي في يناير. (طالع التفاصيل)

وعن مواجهة الزمالك المقبلة: "هي مباراة بثلاثة نقاط، التوقف جاء في مصلحة إنبي خاصة مع تغيير الجهاز الفني، احتجنا إلى فترة إعداد ليتعرّف طولان على اللاعبين ويرفع مستوى اللياقة البدنية".

وأكمل: "مركزنا صعب، ونحتاج إلى النقاط الثلاث أمام الزمالك. طولان يعلم حجم نادي الزمالك، وسيضع الخطة المناسبة للمنافس".

ويقبع إنبي في المركز 18 –الأخير- برصيد نقطة واحدة من 5 مباريات.

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