محدّث مباشر نهائي إفريقيا – مصر (0) كوت ديفوار (0) نصف ساعة مرت

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 - 19:36

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر يحتفلون بهدف مصطفى محمد في مالي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر الأولمبي أمام كوت ديفوار، في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

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نصف ساعة مرت من اللقاء

ق. 24 عرضية من رمضان صبحي يبعدها الحارس على مرتين.

ق. 18 عرضية رائعة من عمار حمدي ويسدد مصطفى محمد لكن تصطدم بالدفاع

ق. 16 استلامة رائعة من كريم العراقي وعرضية سيئة في يد الحارس.

ق. 13 ركنية أولى للفراعنة بعد انطلاقة من كريم العراقي وتدخل الدفاع.

ق.3 سقوط مبكر لتابيي إيرا إليزير حارس كوت ديفوار

ق. 2 تصويبة أولى من بيكام لكن بعيدة عن المرمى.

بداية المباراة

حلم طوكيو منتخب مصر كوت ديفوار

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