بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (5).. النبت الرباني

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 23:02

كتب : فادي أشرف

بودكاست الدوري ع الهادي

مرحبا بكم في خامس حلقات بودكاست "الدوري ع الهادي" الذي يناقش كل الأمور ويطرح الأسئلة الكبيرة حول الكرة المصرية.

حلقتنا اليوم عن إنجاز المنتخب الأولمبي بالوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020، وهل تستطيع الكرة المصرية تقديم أجيال تصنع إنجازات مثل هذا الجيل؟

دعوة للاستماع بهدوء والتعرف على حقيقة هذا الإنجاز الذي يمكن وصفه "تحقق عن طريق صنارة وليس شبكة".

أخبار متعلقة
بودكاست في الجول - ألف ليلة وليلة من أبو تريكة بودكاست في الجول - سوالف (3) - اعرف أكثر عن دربيات السعودية.. وسر "العالمية صعبة قوووية" بودكاست في الجول - حكايات (3).. منتخب وفّر 10 سنوات على استقلال الجزائر

اعرف أكثر واستمع لما يناقشه محررنا فادي أشرف في البودكاست المقدم من FilGoal.com.

اقرأ أيضا:

"المنتخب الأولمبي لا يحتاج 3 لاعبين كبار في طوكيو"

نبيه: كوبر كان سيهاجم لو امتلك لاعبي المنتخب الأولمبي

مورينيو: ما رأيته في توتنام يحدث لأول مرة في مسيرتي

عام 1973.. حين تلاعبت بولندا الاشتراكية بإنجلترا على ويمبلي

تعرف على المشكلة التي تواجه الفراعنة في الأولمبياد

المنتخب الأولمبي بودكاست في الجول الدوري ع الهادي حلم طوكيو
نرشح لكم
أخر الأخبار
فرج عامر: سنحصل على 3 لاعبين ضمن صفقة حسام حسن.. أحمد عبد القادر بينهم دقيقة | الدوري المصري
أوناجم: كارتيرون يريد استمراري في الزمالك 10 دقيقة | مصر
المصري لـ في الجول: تأهلنا لـ الكونفدرالية نهائي.. لن ندخل في مزايدات مع رئيس سموحة 33 دقيقة | الدوري المصري
بركات: المنتخب سيتأثر بضغط الدوري.. الإرهاق منع لاعبين من التدرب يوم السبت 36 دقيقة | تصفيات كأس العالم
طارق حامد: الطبيعي أن يتوج الزمالك بكل البطولات.. لكن الفوز بهذا الدوري استثنائي 49 دقيقة | الدوري المصري
أنشيلوتي: مباراة بيتيس لم تكن ممتعة.. ولهذا بدأ فينيسيوس‎‎ 57 دقيقة | الدوري الإسباني
مواعيد مباريات اليوم 29 أغسطس 2021.. ميسي وبرشلونة ويونايتد ومحترفان مصريان ساعة | أوروبا
بارالمبياد طوكيو 2020 - بفارق كيلو جرام عن البرونزية.. أمل محمود تنهي منافساتها في المركز الرابع 4 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو
قد ينال إعجابك