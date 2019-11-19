جيسوس: لم أتدرب مع صلاح من قبل لكني أعلم مدى جودته

يعلم جابريل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي مدى قدرات نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول رغم أنه لم يتدرب معه من قبل.

وقال جيسوس في تصريحات لجريدة ناشيونال الإماراتية: "لقد أظهر صلاح جودته في الموسمين الأخيرين، فقد سجل الكثير من الأهداف".

وأضاف الدولي البرازيلي "أنا لا أتدرب معه، لكنني أعلم مدى جودته".

وشارك صلاح في 17 مباراة هذا الموسم مع ليفربول سجل فيها 9 أهداف وصنع 5.

وأكمل "أتدرب مع رياض محرز أحد أمهر اللاعبين الذين زاملتهم، لمسته الأولى مدهشة دائما".

وواصل المدح في زميله الجزائري "إنه لاعب مذهل أظهر للعالم كم هو جيد في ليستر سيتي وهو يلعب الآن بشكل جيد مع مانشستر سيتي، إذ يسجل ويصنع الكثير من الأهداف".

وظهر بطل أمم إفريقيا 2019 في 14 مباراة مع سيتي هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 8.

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