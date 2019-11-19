محدّث مباشر حلم طوكيو - كوت ديفوار (1) (0) غانا.. تبديل مبكر لإنقاذ الموقف

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 15:38

كتب : FilGoal

كوت ديفوار الأولبمي - زامبيا الأولبمي

يلعب منتخب كوت ديفوار أمام غانا في نصف النهائي الأول لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما على استاد القاهرة الدولي.

المنتخب الفائز يعبر إلى النهائي وإلى أولمبياد طوكيو 2020 مباشرة، فيما ينتظر الخاسر فرصة ثانية في مباراة المركز الثالث.

يمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة من هـــنـــا

أخبار متعلقة

مواعيد مباريات الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة.. حلم طوكيو في الأفق حلم طوكيو - 90 دقيقة تفصل منتخب مصر عن الأولمبياد حلم طوكيو - تولوز يضع منتخب كوت ديفوار في ورطة حلم طوكيو - اللجنة المنظمة تقرر إقامة مباراتي نصف النهائي على استاد القاهرة

.........................

ق.28 تبديل مبكر لـ غانا. دخول أوسو كوابينا

ق.25 جونيور تراوري لاعب كوت ديفوار يطلق تسديدة صاروخية بعيدة المدى، وباه حارس مرمى غانا يواصل التألق

ق.21 غير معقول! يوسف داو يهدر فرصة الهدف الثاني بغرابة شديدة

ق.17 شيخ تيميتي يهدر فرصة الهدف الثاني لـ كوت ديفوار بعد تصدي كوامي باه حارس مرمى غانا

ق.12 جوووول يوسف داو يسجل الهدف الأول لـ كوت ديفوار بعد تمريرة جونيور تراوري

بداية المباراة

بداية المباراة بعد أقل من نصف ساعة

كوت ديفوار غانا حلم طوكيو

نرشح لكم

أخر الأخبار

أمير توفيق وعبد الحفيظ ينفيان لـ في الجول تقارير "تحركات الأهلي في يناير" 9 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – أوزبكستان تتجاوز فلسطين في أول فوز بحقبة ما بعد كوبر 41 دقيقة | الوطن العربي
فايلر يوجه رسالة لجماهير الأهلي: آمل أن أجعلكم سعداء بنتائجنا 49 دقيقة | الدوري المصري
مباشر حلم طوكيو - كوت ديفوار (1) (0) غانا.. تبديل مبكر لإنقاذ الموقف 57 دقيقة | حلم طوكيو 2020
كلوب يختار أفضل مدرب واجهه.. وأكثر ملعب يكرهه ساعة | أوروبا
تقرير - أرسنال ومانشستر سيتي يتسابقان لضم موهبة فلامنجو ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل 3 منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين 4 في الجول يكشف تفاصيل عرض أهلي جدة لـ محمود علاء.. وموقف اللاعب والزمالك

قد ينال إعجابك