يلعب منتخب كوت ديفوار أمام غانا في نصف النهائي الأول لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما على استاد القاهرة الدولي.

المنتخب الفائز يعبر إلى النهائي وإلى أولمبياد طوكيو 2020 مباشرة، فيما ينتظر الخاسر فرصة ثانية في مباراة المركز الثالث.

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ق.28 تبديل مبكر لـ غانا. دخول أوسو كوابينا

ق.25 جونيور تراوري لاعب كوت ديفوار يطلق تسديدة صاروخية بعيدة المدى، وباه حارس مرمى غانا يواصل التألق

ق.21 غير معقول! يوسف داو يهدر فرصة الهدف الثاني بغرابة شديدة

ق.17 شيخ تيميتي يهدر فرصة الهدف الثاني لـ كوت ديفوار بعد تصدي كوامي باه حارس مرمى غانا

ق.12 جوووول يوسف داو يسجل الهدف الأول لـ كوت ديفوار بعد تمريرة جونيور تراوري

بداية المباراة

بداية المباراة بعد أقل من نصف ساعة