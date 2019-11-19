بالفيديو – المطوع يقود الكويت لانتصار في أرض نيبال بتصفيات المونديال

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 15:00

كتب : FilGoal

الكويت

فاز منتخب الكويت على مضيفه نيبال بهدف دون رد، بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

وسجل بدر المطوع هدف الكويت الوحيد في الشوط الأول.

لترفع الكويت رصيدها إلى 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق نقطتين عن أستراليا المتصدرة.

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فيما تجمّد رصيد نيبال عند 3 نقاط في المركز الرابع.

الهدف الوحيد سُجل بتسديدة يسارية رائعة من المطوع في الدقيقة 28، وكان كافيا لحصد النقاط الثلاث.

ورفع المطوع رصيده من الأهداف الرسمية المعتمدة إلى 53، لكنه لا يزال بعيدا عن بشار عبد الله الهداف التاريخي للكويت صاحب الـ 75 هدفا.

بشار ليس هدف المطوع الوحيد، وإنما أحمد حسن كذلك، إذ رفع المطوع رصيده من المباريات الدولية إلى 175، ليهدد عرض أحمد حسن صاحب الـ 184 دولية كعميد للاعبي العالم.

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