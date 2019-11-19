حمدي فتحي يخضع لجراحة غضروف الركبة الثلاثاء

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 11:46

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الأهلي أمام أسوان

يخضع حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي لجراحة غضروف الركبة اليوم الثلاثاء في ألمانيا تحت إشراف هيرنان ماير الخبير المتخصص في جراحات الركبة، والذي سبق له إجراء جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن مهاجم الفريق.

ورافق خالد محمود طبيب الأهلي حمدي فتحي خلال رحلته إلى ألمانيا يوم الإثنين وخضع اللاعب للفحوصات الطبية المقررة قبل خضوعه للجراحة الثلاثاء، وفقا للموعد المتفق عليه مع الخبير الألماني.

وتعرض فتحي للإصابة في غضروف الركبة خلال تواجده مع معسكر منتخب مصر الوطني قبل مباراتي مصر وجزر القُمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

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ويضع ريني فايلر المدير الفني للأهلي برنامج إعداد خاص للاعبي الأهلي الدوليين لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

ويخوض الأهلي مباراة ودية يوم الثلاثاء ضد الاتصالات على ملعب التتش في الرابعة عصرا، وذلك استعدادا لمواجهتي الجونة يوم 25 من الشهر الجاري في الدوري، ثم النجم الساحلي يوم 29 في دوري أبطال إفريقيا.

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