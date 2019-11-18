يأمل منتخب مصر في تحقيق فوزه الأول في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بعد تعادله في الجولة الأولى ضد كينيا 1-1 في برج العرب، حينما يواجه منتخب جزر القمر على أرضه.

منتخب جزر القمر حقق الفوز في الجولة الأولى على توجو خارج الديار، وحصد 3 نقاط، ولم يخسر على ملعبه منذ يونيو 2016.

طالع تشكيل المنتخبين وتغطية حية من هنا

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التغيير الأول لمنتخب مصر بمشاركة حسين الشحات بدلا من أفشة.. لكن الحكم يبدأ المباراة بوجود 10 لاعبين مصريين فقط!

نهاية الشوط الأول

ق42: هجمة مرتدة مصرية، كهربا يمرر لأفشة الذي يمرر عرضية في يد حارس جزر القمر على أهامادا

ق38: إبراهيم مادي يضغط على أفشة ويستخلص الكرة ويخترق ويسدد فوق عارضة الشناوي

ق37: فايز سليماني يواصل تهديد منتخب مصر.. تسديدة من حافة منطقة الجزاء تبتعد عن مرمى الشناوي بسنتيمترات.

ق31: فايز سليماني يمررها لماتشيمجانا الذي يسدد الكرة خارج المرمى

ق30: خطأ من مكان صعب على منتخب مصر بعد عرقلة محمد هاني لفاردو بن محمد

ق27: أيمن أشرف ينال إنذارا بعد خطأ قوي ضد لاعب جزر القمر

ق18: خطأ دفاعي من حجازي، إبراهيم مادي يصل للكرة ويسدد لكن الشناوي يتصدى

ق14: عرضية طارق حامد تجد رأسية أفشة التي تعلو العارضة

ق13: تريزيجيه يسدد الركلة الحرة غير المباشرة لكن الكرة ترتطم في أجساد مدافعي جزر القمر

ق12: ضربة حرة غير مباشرة للمنتخب المصري من داخل منطقة الجزاء. حارس جزر القمر لعب الركلة الحرة غير المباشرة لكنه سقط بعد لمس الكرة، ولمسها مرة أخرى، ليحتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة للمنتخب المصري من داخل منطقة الجزاء.

ق8: الفرصة المصرية الأولى والأخطر.. تريزيجيه يخترق ويمرر لكهربا الذي يسدد لكن العارضة تتصدى، وحاول أن يتابعها بركلة مقصية لكنه ضرب رأس مدافع جزر القمر وينال إنذارا.

مرور 5 دقائق دون فرص، المباراة حماسية من الفريقين

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل