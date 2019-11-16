تقارير: رسالة تهديد ورصاصة.. كونتي في حماية الشرطة الإيطالية

أشارت صحف إيطالية إلى تلقى الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان دعما من الشرطة عقب تلقيه رسالة تهديد ومعها رصاصة.

ووفقا لصحفيتي "كوييري ديلا سيرا" و"جازيتا ديللو سبورت" فإن الإيطالي استلم ظرفا به رسالة تهديد ورصاصة.

ويعد هذا الأسلوب من التخويف معروف، إذ أحدث من قبل مع سياسيين إيطاليين.

وفُتح تحقيق في الأمر كما تم تعيين قوة من الشرطة لحراسة منزل المدير الفني السابق لـ يوفنتوس ومنتخب إيطاليا، وكذلك مقر تدريبات إنتر.

ومن المرجح أن يكون الأمر مزحة غير عدوانية، إلا أن السلطات تتعامل مع الموقف بكل جدية.

وعانى كونتي من سخط بعض جماهير يوفنتوس عقب إعلان تدريبه لإنتر، الخصم اللدود للسيدة العجوز.

ويتنافس إنتر مع يوفنتوس الموسم الحالي على لقب الدوري الإيطالي، إذ يحل ثانيا بفارق نقطة وحيدة عن البيانكونيري في صراع الاسكوديتو.

طالع أيضا

النجم الساحلي: كاف رفض تأجيل مباراتنا ضد الأهلي

شاهد - إيطاليا تتلاعب بالبوسنة

السويد إلى يورو 2020

مصر أمام تحد صعب ضد جنوب إفريقيا

تعادل محبط للمغرب أمام موريتانيا

شاهد تألق ساسي ضد ليبيا