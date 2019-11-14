محدّث مباشر تصفيات إفريقيا - مصر (0) - (0) كينيا.. الشناوي ينقذ الفراعنة من هدف محقق

الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 17:49

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد ليبيريا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وكينيا، ضمن مباريات الجولة الأولى لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

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ق32: تمريرة أرضية وتسديدة تريزيجيه تذهب إلى خارج الملعب.

ق32: ركلة حرة لمنتخب مصر من الناحية اليمنى من على حدود منطقة الجزاء.

ق30: تبديل اضطراري ثان لكينيا بخروج أيوب تيمبي ومشاركة كليف نياكيا.

ق24: تمريرة بينية رائعة من الشحات وتسديدة ضعيفة مجددا من كهربا تصدى لها حارس كينيا بقدمه.

ق23: ميشيل أولونجا يراوغ حجازي وعلاء ببراعة ولكن تسديدته تصدى لها الشناوي.

ق20: الشناوي ينقذ مصر من تلقي هدفا محققا من أيوب تيمبي بعدما مر بمراوغة رائعة من حجازي.

ق19: تسديدة ضعيفة من كهربا بعد بينية متقنة من أفشة.

ق12: حارس كينيا يتصدى لرأسية من حجازي بعد ركلة ركنية.

ق9: حارس كينيا باتريك ماتاسي يضطر للخروج مستبدلا بسبب الإصابة بعدما ارتطمت قدمه بأرضية الملعب ويشارك بدلا منه إيان أوتيينو.

ق5: توقف اللعب لإصابة حارس كينيا.

ق5: كهربا يستغل تمريرة خاطئة من حارس كينيا ويمرر الكرة لتريزيجيه الذي سدد مباشرة لكن تصويبته مرت بجوار القائم.

انطلاق المباراة.

المباراة تبدأ بعد قليل

منتخب مصر كينيا

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