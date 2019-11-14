تشكيل كينيا - وانياما يقود كينيا أمام مصر

الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 17:44

كتب : FilGoal

كينيا

يقود فيكتور وانياما نجم توتنام، تشكيل منتخب كينيا أمام مصر.

مصر تواجه كينيا بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأولى لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويقود وانياما تشكيل منتخب كينيا في اللقاء أمام مصر، فيما يلعب ميتشيل أولانجا ولورينس جوما في الهجوم.

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وجاء تشكيل كينيا كالتالي:

حارس: باتريك ماتاسي.

الدفاع: إيريك أوما أوتينو - جوزيف ستانلي أوكومو - جواش أونيانجو - إيريك أوماندي جوشياه.

الوسط: فيكتور وانياما – جوانا أومولو - صامويل أونيانجو – أيوب ماسيكا تيمبي.

الهجوم: ميتشيل أولانجا - لورانس جوما

كينيا مصر وانياما

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