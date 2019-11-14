رسميا - التجربة الثانية.. هنري مدربا لمونتريال إمباكت في الدوري الأمريكي

أعلن نادي مونتريال إمباكت الذي ينافس في الدوري الأمريكي عن تعيين تيري هنري أسطورة أرسنال مدربا له بعقد يمتد لعامين مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وتحدث كيفن جيلمور رئيس النادي ومديره التنفيذي قائلا: "نحن سعداء للغاية لكي نعلن عن تعيين هذه الأسطورة الكروية، هنري سيضيف لنا الكثير من الحركة، ويشاركنا رؤيتنا ويساعدنا على تحقيق أهدافنا في الملعب، وخارجه".

وقال هنري عقب تعيينه: "شرف كبير لي أن أصبح مدربا لنادي مونتريال إمباكت وأعود مرة أخرى للدوري الأمريكي".

وواصل "إنه دوري أعرفه جيدا وحظيت بوقت رائع فيه، التواجد في مونتريال متعددة الثقافات أمر غير عادي، لطالما كنت أتابع هذا النادي والآن أنا هنا".

هنري بدأ مسيرته التدريبية في فبراير 2015 بالعمل في فرق الشباب بنادي أرسنال قبل أن يحصل على الرخص التدريبية من يويفا، ثم في أغسطس 2016 أصبح مساعد روبيرتو مارتينيز في تدريب منتخب بلجيكا.

وفي أكتوبر 2018 تولى هنري أول مهمة تدريبية له خلفا لليوناردو جارديم في موناكو، ولم يصمد النجم الفرنسي لفترة طويلة، إذ تمت إقالته لسوء النتائج في 24 يناير عام 2019.

وقاد هنري موناكو في 20 مباراة بكل المسابقات فاز في 5 وتعادل 4 وخسر 11 وسجل فريقه 23 هدفا واستقبل 43.

هنري صاحب الـ42 عاما خلال فترة ممارسته كرة القدم كلاعب، انضم إلى نيويورك ريدبولز من برشلونة في صيف 2010 مجانا، واستمر مع الفريق حتى اعتزاله في يناير 2015 تخللها فترة إعارة قصيرة لمدة شهر في أرسنال. وحصد مع الفريق الأمريكي لقب درع المشجعين لعام 2013.

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