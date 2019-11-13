اتحاد الكرة: رمضان صبحي قيادة واعية تبشر بأن مصر ستعود لتسيد إفريقيا

أشاد جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة بلاعب الأهلي رمضان صبحي في قيادة زملائه بالمنتخب الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وصرح نائب رئيس اتحاد الكرة "ما يعجبنا في اللجنة الخماسية، الروح المعنوية العالية والتماسك وروح الفريق والعمل الجماعي في المنتخب الأوليمبي، هذا ما نحتاجه".

وأضاف عبر قناة القاهرة والناس "رأيت رمضان صبحي ذات مرة وهو يتحدث مع اللاعبين أثناء تواجدي، ويقول لزملائه مصر واتحاد الكرة والجهاز الفني أدوا دورهم، والآن الدور علينا لنؤدي ما علينا".

وقال جمال محمد علي "شعرت أنني أمام شاب قائد، كنت أعرف رمضان صبحي اللاعب المهاري فقط، والآن بدا لي أنه نموذج للقيادة الواعية داخل المنتخب، وعلاقته بزملائه مصطفى محمد وأحمد فتوح ولاعبي الأندية الأخرى، تشعرك بأن منتخب مصر سيعود قريبا ليتسيد إفريقيا لسنوات".

رمضان سجل هدف الفراعنة الثاني أمام غانا وصنع هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من اللقاء ليتأهل بالفراعنة لنصف النهائي بعد الانتصار بنتيجة 3-2.

وواصل "خلال سنوات سيكون المنتخب الأوليمبي هو القوام الأساسي لمنتخب مصر إضافة إلى أصحاب الخبرة والمهارة مثل محمد الشناوي ومحمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن (تريزيجيه) وأحمد حجازي وغيرهم".

وأتم تصريحاته "أرشح للمنتخب الأول كل من مصطفى محمد وصلاح محسن وفتوح ومحمد صبحي وبالطبع رمضان صبحي، ولكن يبقى حسام البدري صاحب الرأي والأول والأخير في هذا الشأن".

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على مالي وغانا.

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ويلعب الفراعنة ضد الكاميرون يوم الخميس في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

ويحتاج المنتخب الأولمبي للفوز في مباراة نصف النهائي ضد وصيف المجموعة الثانية أو متصدرها ليخطف تذكرة تتأهل به للأولمبياد.

وفي حالة الخسارة فأن رفاق رمضان صبحي بحاجة للفوز في مباراة المركز الثالث لاقتناص البطاقة الثالثة المؤهلة لطوكيو 2020.



































































































































































































































































































































































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