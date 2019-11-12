قال جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة إن سبب حصوله على منشفة حارس مرمى منتخب غانا الأولمبي ليس بسبب السحر بل لوجود لفظ الجلالة عليها.

وأضاف جمال محمد علي لـFilGoal.com: "أنا كنت أجلس في لقاء مصر وغانا في المدرجات، كيف أتواجد في أرضية الملعب؟".

وواصل "إداري المنتخب التقط المنشفة بسبب لفظ الجلالة الذي كُتب عليها وأعطينا الحارس منشفة أخرى نظيفة".

وعن سبب التقاط الصورة قال: "عمر صلاح حارس مرمى منتخب مصر تربطني به علاقة جيدة وقال لي انظر للمنشفة ونلتقط صورة لا يوجد أي شيء آخر".

وشدد جمال محمد علي "الحصول على المنشفة ليس له علاقة بالسحر، لو لها علاقة بالسحر لفاز منتخب غانا".

وفاز منتخب مصر على غانا بثلاثة أهداف لهدفين ليتأهل رسميا لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

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