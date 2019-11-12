ويستعد منتخب مصر للقاء كينيا في الـ14 ثم جزر القمر في الـ18 من شهر نوفمبر الجاري في أول مباراتين من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وقال علاء عبد العال لـFilGoal.com: "أهم شيء في المنتخبات هو الاختيار فأنت أمامك قاعدة عريضة جدا للاختيارات".

وأردف "بالتالي اختيارك للعنصر الذي سيفيدك شيء سهل بسبب كبر القاعدة".

واستدرك "لكن حسام البدري مدرب مصر اختار 32 لاعبا وهذا عدد كبير للغاية فسيشارك 11 لاعبا ونحن نعرف أغلبهم، نعم هو يعطي فرصة لبعض اللاعبين لكنني أختلف معه في بعض الأسماء".

وأضاف "لماذا تم اختيار محمود وحيد وهو لا يشارك، مروان حمدي تم اختياره أعتقد عمرو مرعي أفضل لأنه يلعب بصفة أساسية في مصر المقاصة".

وأكمل "هناك بعض المحترفين كذلك من المفترض عدم تواجدهم لعدم استغلالهم الفرص السابقة".

وشدد "من يدخل قائمة مصر يجب أن يشترك في المباريات باستمرار حتى لو في الدرجة الثانية ويكون مؤثر".

وتابع "أحمد جمعة لاعب مميز لكنه لا يشارك منذ فترة كبيرة بشكل مستمر مع المصري هناك اختيارات أفضل متاحة حاليا".

وأتم علاء عبد العال" أتمنى من البدري يركز على المجموعة التي ستتم اختياراها خلال العامين المقبلين".

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