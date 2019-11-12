خاص علاء عبد العال يكشف لـ في الجول عن رأيه في قائمة مصر.. ورسالة للبدري

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 21:51

كتب : أحمد العريان

علاء عبد العال

ويستعد منتخب مصر للقاء كينيا في الـ14 ثم جزر القمر في الـ18 من شهر نوفمبر الجاري في أول مباراتين من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وقال علاء عبد العال لـFilGoal.com: "أهم شيء في المنتخبات هو الاختيار فأنت أمامك قاعدة عريضة جدا للاختيارات".

وأردف "بالتالي اختيارك للعنصر الذي سيفيدك شيء سهل بسبب كبر القاعدة".

أخبار متعلقة

فيديو في الجول – كلوب وحكاية الخطبة التاريخية قبل رباعية برشلونة.. ولماذا لم يشاهد اللحظة الماكرة فيديو في الجول – جمال حمزة يختبر معلوماته عن الزمالك.. كم إجابة صحيحة سيحرزها؟ فيديو في الجول – حكاية أبو تريكة على أنغام أم كلثوم

واستدرك "لكن حسام البدري مدرب مصر اختار 32 لاعبا وهذا عدد كبير للغاية فسيشارك 11 لاعبا ونحن نعرف أغلبهم، نعم هو يعطي فرصة لبعض اللاعبين لكنني أختلف معه في بعض الأسماء".

وأضاف "لماذا تم اختيار محمود وحيد وهو لا يشارك، مروان حمدي تم اختياره أعتقد عمرو مرعي أفضل لأنه يلعب بصفة أساسية في مصر المقاصة".

وأكمل "هناك بعض المحترفين كذلك من المفترض عدم تواجدهم لعدم استغلالهم الفرص السابقة".

وشدد "من يدخل قائمة مصر يجب أن يشترك في المباريات باستمرار حتى لو في الدرجة الثانية ويكون مؤثر".

وتابع "أحمد جمعة لاعب مميز لكنه لا يشارك منذ فترة كبيرة بشكل مستمر مع المصري هناك اختيارات أفضل متاحة حاليا".

وأتم علاء عبد العال" أتمنى من البدري يركز على المجموعة التي ستتم اختياراها خلال العامين المقبلين".

طالع أيضا

صلاح يغيب عن مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر

فيديو في الجول – كلوب وحكاية الخطبة التاريخية قبل رباعية برشلونة.. ولماذا لم يشاهد اللحظة الماكرة

الأهلي لـ في الجول: حمدي فتحي يجري جراحة الغضروف في ألمانيا

شاهد - 127 ثانية توضح كيف تفوق كلوب على جوارديولا

طارق يحيى لـ في الجول: الزمالك وافق على العرض المغربي

مدرب رينجرز لـ في الجول عن الوقوع مع المصري وبيراميدز: مجموعتنا الأقوى

علاء عبد العال مصر حسام البدري

نرشح لكم

أخر الأخبار

السعودية تلحق بالإمارات والبحرين في التراجع عن الانسحاب من خليجي 24 بقطر 11 دقيقة | الوطن العربي
جمال محمد علي لـ في الجول: هذا سبب الحصول على منشفة حارس غانا.. تصرفنا ليس له علاقة بالسحر 12 دقيقة | حلم طوكيو 2020
في الدرجة الثانية - رسميا.. كرم جابر يرحل عن تدريب بلدية المحلة 24 دقيقة | مصر
حلم طوكيو 2020 - مدرب نيجيريا: لم نتأهل حتى الآن 27 دقيقة | حلم طوكيو 2020
الملعب الوطني في تشيلي.. مكان الدم 31 دقيقة | أمريكا
علي معلول: مواجهة مدرب تونسي تُصعب مباراة ليبيا 38 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 وفاة اللاعب علاء علي 2 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 3 مصدر في المنتخب لـ في الجول: إصابة الشحات قوية.. قد يغيب عن مواجهتي التصفيات 4 مورينيو ينتقد VAR ويصرح: حين تواجه صلاح ورفاقه لابد أن تدافع جيدا

قد ينال إعجابك