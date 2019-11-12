أرث عائلة مالديني مستمر.. دانيال يجدد حتى 2024

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 19:39

كتب : FilGoal

دانييل مالديني يوقع على عقد جديد مع ميلان - الصورة من موقع ميلان الإيطالي

وقّع نادي ميلان الإيطالي عقدا جديدا لاعبه الشباب دانيال مالديني حتى صيف 2024.

دانيال ابن أسطورة النادي باولو مالديني والذي يتولى منصبا إداريا في النادي يواصل السير على خطى العائلة بداية من جده تشيزاري مالديني.

صانع الألعاب البالغ 18 عاما شارك الموسم الماضي مع فريق بريمافيرا "الشباب" وسجل 10 أهداف في 26 مباراة.

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كما شارك قميص منتخب إيطاليا تحت 19 عاما مرتين ويمتلك الفرصة للعب لمنتخب فنزويلا نسبة إلى والدته.

وكان باولو مالديني قد تحدث في وقت سابق لقناة الاتحاد الأوروبي "يويفا" قائلا: "هناك سنوات قليلة منذ عام 1954 لم تتواجد بها عائلة مالديني كجزء من ميلان".

وتابع "مسيرتي بدأت منذ عام 1978 ولم تنته، الحقيقة أن هناك فردا من عائلة مالديني متواجد في ميلان منذ عام 1950".

وسبق لتشيزاري وباولو أن حققا ألقاب دوري أبطال أوروبا الـ 7 بقميص ميلان والعديد من الألقاب المحلية والعالمية، فهل يسير دانييل على خطاهم؟

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