محسن صالح: لم أجتمع بفايلر أو أطلب ضم لاعبين ورحيل آخرين

قال محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي إنه لم يجتمع مع ريني فايلر مدرب الفريق وشدد على أنه لم يرشح لاعبين للانضمام إلى الفريق ولم يطلب رحيل آخرين، مشيرا إلى أن ذلك ليس من اختصاصاته. وذلك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي.

وصرح صالح قائلا: "لم تصدر عني أي تصريحات لأي منبر إعلامي باستثناء ما تحدثت به لقناة الأهلي بالصوت والصورة خلال الأيام السابقة، وعدا ذلك تصريحات غير صحيحة ولست مسؤولا عنها".

وأضاف "أعمل من خلال منظومة كبيرة لها تاريخ في الإدارة ونظام عمل معروف للجميع، لم آت للتصريحات والتقاط الصور لكن للعمل وخدمة فريقي".

وواصل "لم أجتمع مع لجنة التخطيط وريني فايلر مدرب الفريق، هذا غير صحيح بالمرة، الجهاز الفني لديه ارتباطات رسمية مهمة خلال الفترة القادمة يرتب لها بطريقته وهذا هو الأهم".

وأكمل "لم يكن من المناسب ولا الصحيح أن تقوم لجنة التخطيط بالتحدث مع الجهاز الفني في هذا التوقيت، وكل تلك الأمور تتم بالتنسيق بالكامل مع محمود الخطيب رئيس النادي وليست مدرجة على جدول أعمال اللجنة خلال هذه الفترة".

وتابع "البعض أشار إلى قيامي بترشيح بعض اللاعبين للانضمام إلى الأهلي وآخرين للرحيل وهذا لم يحدث أيضا لا من قريب ولا من بعيد، الجهاز الفني هو من يطلب ضم هذا اللاعب أو ذاك وفقا للاحتياجات الفنية التي يراها وتدرس لجنة التخطيط طلبه وتسعى لتوفير كافة احتياجاته".

وأتم "لا رئيس اللجنة ولا أعضائها يرشحون لاعبين بعينهم، هناك نظام ثابت في الأهلي على مدار تاريخه وهو قيام كل فرد بدوره وفقا لصلاحياته دون التدخل في عمل الآخر، وفي نهاية الموسم يتم تقييم الأمور".

وكان مجلس إدارة الأهلي قد أعلن مطلع الشهر الجاري عن تعيين محسن صالح رئيسا للجنة التخطيط للكرة، خلفا لطه إسماعيل الذي رحل عن المنصب قبل عدة أسابيع.

وسبق لمحسن صالح تولي قيادة شباب الأهلي في عام 1979.

كما قاد صالح كل من المصري والإسماعيلي وتوج مع الأخير بلقب الدوري المصري في عام 2002.

وتولى قيادة منتخب مصر من عام 2002 إلى 2004 وظهر على رأسه في كأس أمم إفريقيا.

وكانت آخر تجربة تدريبية لمحسن صالح مع سموحة في عام 2010.

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