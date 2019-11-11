دخلت أزمة مباراة سيراميكا كليوبترا والزرقا مرحلة مختلفة، بعد أن وافقت مديرية أمن السويس على إقامتها اليوم الإثنين.

المباراة التي من المفترض انطلاقها في الثانية والنصف مساء على استاد السويس الجديد، أعلن خالد كامل رئيس لجنة مسابقات الدرجة الثانية تأجيلها أمس الأحد عبر FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

نبأ أكده سمير موسى رئيس الزرقا، ومعتز البطاوي المشرف العام على سيراميكا كليوبترا، إذ قالا لـ FilGoal.com أنهما تلقيا القرار هاتفيا.

لكن اليوم الإثنين، عادت المباراة للحياة، عندما وافقت مديرية الأمن على إقامتها، ليعود خالد كامل ويُبلغ مسؤولي الناديين بالتغيير الجديد.

FilGoal.com يتابع الأزمة لحظة بلحظة...

وتواصل FilGoal.com مع بعثة نادي الزرقا المقيمة في السويس، والتي تبين مغادرتها المدينة صباح اليوم بعد إبلاغهم بقرار التأجيل.

وأوضح حسن موسى أنه "غادر السويس ومعه مستندات تحفظ حقه في المباراة".

أما فريق سيراميكا كليوبترا، فلا يزال متواجدا في السويس، وأبدى استعداده للعب المباراة.

بل وصل أفراد سيراميكا كليوبترا بالفعل إلى ملعب المباراة.

واتجه FilGoal.com إلى خالد كامل الذي شدد على "إقامة المباراة في موعدها بالثانية والنصف من اليوم الإثنين".

وتنص لائحة المسابقات على "اعتبار الفريق المنسحب من المباراة خاسرا بهدفين دون رد".

كما توضح اللائحة أن العقوبة المالية تبلغ "20 ألف جنيه على النادي الذي ينسحب من المباراة واستكمل باقي المباريات بالإضافة إلى تحمله كافة التعويضات عن الخسائر المادية التي تعرض لها النادي الآخر المضار من الانسحاب سواء (إعلانات، نقل تليفزيوني.. إلخ) بالإضافة إلى العقوبات طبقا للوائح المسابقات".

في انتظار مزيد من المستجدات...

ماذا حدث

بدأت الأزمة مساء أمس عندما تلقى الزرقا وسيراميكا كليوبترا نبأ التأجيل "هاتفيا" من خالد كامل رئيس مسابقات القسم الثاني.

ليرد سمير موسى رئيس الزرقا عبر FilGoal.com: "أبلغوني بقرار التأجيل هاتفيا".

وتعجّب: "لا أعلم إن كان نادي الزرقا المُستهدَف أم أنه فشل إداري. إن لم يحصلوا على الموافقات الأمنية فلماذا قرروا سفرنا إلى السويس".

وواصل: "هذا الخطأ تكرر أكثر من مرة دون أن يتعلموا من خطأهم. الموسم الماضي توجهنا أيضا إلى السويس وتم إلغاء المباراة في الصباح".

وأكمل: "لا أزمات مع مدينة السويس حاليا، العلاقة طيبة بين إدارة الزرقا ومنتخب السويس، وسيراميكا ليس له علاقة".

وكان العام 2014 قد شهد مشادات بين جماهير الزرقا ومنتخب السويس، لتحدد اللجنة وقتها ملعبا جديدا للمباراة بعيدا عن مدينتي السويس ودمياط.

وأضاف موسى: "تحدثت مع المدير التنفيذي وأكثر من مسؤول، وجميعهم أخبروني أن القرار خارج إرادتهم".

وأوضح: "أنا لست معترضا على التأجيل، ولكن لماذا سافرنا إلى السويس؟ نحن في حاجة إلى كل دقيقة لتجهيز فريقنا بدلا من إرهاقه بالسفر 6 ساعات بين الزرقا والسويس".

وأتم: "وقتنا ضيق للغاية، تنتظرنا مباراة يوم الجمعة أمام النصر في كأس مصر. من الطبيعي أن يتحمل اتحاد الكرة نفقات السفر والإقامة".

كما تواصل FilGoal.com مع معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في سيراميكا كليوبترا.

والبطاوي أوضح: "بُلغنا أيضا بخبر التأجيل هاتفيا، لم يصلني خطاب رسمي من اتحاد الكرة".

وشدد: "علاقتنا بنادي الزرقا جيدة، وتواصلت معهم وأبلغوني برغبتهم في خوض المباراة".

وأكمل: "لاعبو سيراميكا كليوبترا خرجوا عن تركيزهم بعد علمهم بنبأ التأجيل. نحن جاهزون لخوض المباراة ومقيمون في السويس، والزرقا كذلك، فلماذا التأجيل؟".

وأتم: "الزرقا لعب في السويس مباراة أمام بورتو بالموسم الماضي، لا نفهم سبب التأجيل".

ويحتل سيراميكا كليوبترا المركز الأول في مجموعة القاهرة برصيد 9 نقاط. فيما يتواجد الزرقا في المركز 11 –قبل الأخير- بنقطة واحدة.

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