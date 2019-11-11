فايلر يجتمع بجهازه واللاعبين قبل مران الإثنين وفحص طبي للشيخ وحسين السيد

يعقد ريني فايلر مدرب الأهلي جلسة مع جهازه المعاون قبل استئناف الفريق لتدريبات يوم الإثنين للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة ببرنامج الإعداد الذي يخوضه الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويقود فايلر مران الأهلي مساء الإثنين بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها للاعبيه واستمرت 4 أيام عقب عودة الفريق من معسكر الإمارات، وكان المدرب السويسري قد قضى إجازته في بلاده ثم عاد إلى القاهرة مرة أخرى.

ويجتمع لاعبو الأهلي في الثالثة عصر الإثنين على أن ينطلق المران في الرابعة وفقا للموعد المحدد سلفا من الجهاز الفني.

وينتظم الثنائي جونيور أجايي ووليد أزارو في معسكر الفريق خلال 48 ساعة بعد عودتهما من نيجيريا والمغرب على الترتيب.

وكان أجايي قد توجه إلى نيجيريا لتجديد جواز سفره، فيما سافر أزارو للمغرب بالتنسيق مع الجهاز الفني الذي اتفق مع الثنائي على الانتظام في مران الفريق.

ويواصل محمود متولي مدافع الأهلي تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مواجهة كأس السوبر المصرية ضد الزمالك.

واكتفى الجهاز الطبي بجلسات علاج طبيعي على أن يجري أشعة وفحوصات خلال الأيام المقبلة يتحدد على ضوئها نتيجة موعد بداية المرحلة الثانية لتأهيل اللاعب من خلال تنفيذ بعض الفقرات داخل صالة الجيم وملعب التتش.

ويخضع الثنائي لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق، ويأتي ذلك للتعرف على آخر المستجدات الخاصة بحالتهما وفرص مشاركتهما في المران.

وتحسنت حالة الثنائي بصورة كبيرة قبل عودة الفريق من الإمارات، ويتحدد يوم الإثنين موعد انتظامه في المران بعد شكوى الثنائي من آلام في القدم.

اقرأ أيضا

هل يتجرد ميسي من الحذاء الذهبي لصالح الطفل المعجزة؟

لأن 11+11=22

الغندور يعدد معوقات تنفيذ التقنية: نسابق الزمن لتطبيق VAR

أسوأ بداية في تاريخ جوارديولا

حكم نهائي يورو 2016: سيتي لا يستحق ركلة جزاء رغم اختلافي مع تفسير رابطة الدوري