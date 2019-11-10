انتهت الدوري الإيطالي - يوفنتوس (1)-(0) ميلان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس وميلان في الجولة الـ12 للدوري الإيطالي.

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نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز يوفنتوس 1/صفر

ق 77: جووووووووول يوفنتوس يسجل الهدف الأول عن طريق ديبالا

ق 75: تسديدة قوية من هاكان تصدى لها تشيزني

ق 55: التغيير الأول ليوفنتوس بخروج رونالدو ونزول ديبالا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: إسماعيل بن ناصر يحصل على إنذار بعد عرقلة إيجواين

ق 42: تسديدة قوية من رونالدو يتصدى لها دوناروما

ق 25: أووووه ميلان يهدر الهدف الأول من ضربة رأسية رائعة من باكيتا تصدى لها تشيزني

انطلاق المباراة