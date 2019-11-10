انتهت الدوري الإيطالي - يوفنتوس (1)-(0) ميلان

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 21:47

كتب : FilGoal

رونالدو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس وميلان في الجولة الـ12 للدوري الإيطالي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

***

أخبار متعلقة

سرعة ليفربول غير المعقولة وخسارة فيرناندينيو ضمن أبرز ملامح فوز ليفربول على سيتي إنجلترا تستدعي حارس مرمى شيفيلد لتعويض إصابة هيتون كلوب: لا أعتقد أنني رأيت هدفا مثل رائعة صلاح في سيتي كلوب يتغزل في لاعبيه بعد إسقاط سيتي بثلاثية

نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز يوفنتوس 1/صفر

ق 77: جووووووووول يوفنتوس يسجل الهدف الأول عن طريق ديبالا

ق 75: تسديدة قوية من هاكان تصدى لها تشيزني

ق 55: التغيير الأول ليوفنتوس بخروج رونالدو ونزول ديبالا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: إسماعيل بن ناصر يحصل على إنذار بعد عرقلة إيجواين

ق 42: تسديدة قوية من رونالدو يتصدى لها دوناروما

ق 25: أووووه ميلان يهدر الهدف الأول من ضربة رأسية رائعة من باكيتا تصدى لها تشيزني

انطلاق المباراة

يوفنتوس ميلان الدوري الإيطالي

نرشح لكم

أخر الأخبار

استاد القاهرة: الأهلي والزمالك والمنتخب سيعودون للملعب بعد أمم إفريقيا دون 23 عاما 5 دقيقة | مصر
أحمد رفعت: أريد مواجهة الزمالك لإثبات قدرتي على اللعب أمام الكبار 33 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-11-2019 والقنوات الناقلة.. مصر ضد غانا 36 دقيقة | مصر
صلاح ليس في مستواه؟ شاهد ما فعله أمام الكبار هذا الموسم 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديبالا بعد الفوز على ميلان: لا يهم من يُسجل.. ولم يتوقعوا ما فعلته 58 دقيقة | أوروبا
أهداف الأحد الكروي - صلاح يهز شباك سيتي بالتخصص.. وتريزيجيه يسجل مجددا ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 2 مؤتمر #ليلة_الأبطال - مارسيلو عن تصريح "صورة صلاح": حاولت التحلي بالاحترام 3 بالفيديو سلة - اعتراضات ومشادات بالجملة.. الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لربع نهائي الكأس 4 مصدر في المنتخب لـ في الجول: إصابة الشحات قوية.. قد يغيب عن مواجهتي التصفيات

قد ينال إعجابك