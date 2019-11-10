انتهت الدوري الإيطالي - يوفنتوس (1)-(0) ميلان
الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 21:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس وميلان في الجولة الـ12 للدوري الإيطالي.
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نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز يوفنتوس 1/صفر
ق 77: جووووووووول يوفنتوس يسجل الهدف الأول عن طريق ديبالا
ق 75: تسديدة قوية من هاكان تصدى لها تشيزني
ق 55: التغيير الأول ليوفنتوس بخروج رونالدو ونزول ديبالا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 45: إسماعيل بن ناصر يحصل على إنذار بعد عرقلة إيجواين
ق 42: تسديدة قوية من رونالدو يتصدى لها دوناروما
ق 25: أووووه ميلان يهدر الهدف الأول من ضربة رأسية رائعة من باكيتا تصدى لها تشيزني
انطلاق المباراة