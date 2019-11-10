التشكيل - رونالدو يقود يوفنتوس.. وبن ناصر يظهر في خط وسط ميلان
الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 21:19
كتب : FilGoal
يقود النجم كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس أمام ميلان في قمة الجولة الـ12 للدوري الإيطالي.
كريستيانو رونالدو
النادي : يوفنتوس
ودفع ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس بالثنائي رونالدو وجونزالو إيجواين في هجوم فريقه لمواجهة ميلان.
وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:
المرمى: تشيزني.
الدفاع: كوادرادو – بونوتشي – دي ليخت – أليكس ساندرو.
الوسط: بيانيتش – بينتاكور – بليز ماتويدي.
الهجوم: بيرنارديسكي – إيجواين – رونالدو.
بينما جاء تشكيل ميلان كالآتي:
المرمى: دوناروما.
الدفاع: كونتي – دوارتي – رومانيولي – ثيو هيرنانديز.
الوسط: باكيتا – إسماعيل بن ناصر – كرونيتش.
الهجوم: هاكان – سوسو – بيونتيك.
ويحتل يوفنتوس المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان المتصدر والذي لعب مباراة أكثر.
بينما يأتي ميلان في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة.
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