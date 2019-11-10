التشكيل - رونالدو يقود يوفنتوس.. وبن ناصر يظهر في خط وسط ميلان

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 21:19

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - جنوى - الدوري الإيطالي

يقود النجم كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس أمام ميلان في قمة الجولة الـ12 للدوري الإيطالي.

ودفع ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس بالثنائي رونالدو وجونزالو إيجواين في هجوم فريقه لمواجهة ميلان.

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وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:

المرمى: تشيزني.

الدفاع: كوادرادو – بونوتشي – دي ليخت – أليكس ساندرو.

الوسط: بيانيتش – بينتاكور – بليز ماتويدي.

الهجوم: بيرنارديسكي – إيجواين – رونالدو.

بينما جاء تشكيل ميلان كالآتي:

المرمى: دوناروما.

الدفاع: كونتي – دوارتي – رومانيولي – ثيو هيرنانديز.

الوسط: باكيتا – إسماعيل بن ناصر – كرونيتش.

الهجوم: هاكان – سوسو – بيونتيك.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان المتصدر والذي لعب مباراة أكثر.

بينما يأتي ميلان في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة.

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