يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات يوم الأحد من الدوري الإنجليزي

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مانشستر يونايتد ضد برايتون (1/3)

ق. 65 جووووووووول ثااااالث لمانشستر يوناتيد عن طريق ماركوس راشفورد

ق. 64 جوووول أول لبرايتون عن طريق لويز دينيك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 19جووووول ثان. مخالفة نفذت داخل منطقة الجزاء، وأودعها ماكتوميناي المرمى.

ق. 16 جووووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق أندرياس بيريرا

بداية المباراة

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ولفرهامبتون ضد أستون فيلا (0/1)

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+2 تبديل اضطراري ثان بدخول نيل تيلور بدلا من تارجيت المصاب.

ق. 40 جوووووووول رااائع. روبن نيفيس يسجل الأول بتصويبة راااااائعة

ق. 7 إصابة ستير حارس أستون فيلا ونيلاند يشارك بدلا منه.

بداية المباراة

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