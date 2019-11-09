محدّث الشوط الثاني – ليستر سيتي (1) - (0) أرسنال.. فاردي يسجل
السبت، 09 نوفمبر 2019 - 19:16
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة ليستر سيتي ضد أرسنال في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.
اضغط هنا لمتابعة اللقاء لحظة بلحظة
** تسديدة متقنة من فاردي من داخل منطقة جزاء أرسنال كتبت تقدم ليستر سيتي
** ق67 جوووووووووووول فاردي والهدف الأول لـ ليستر سيتي في مرمى أرسنال
** أوباميانج يسجل والحكم يلغب الهدف بداعي التسلل
** ق51 فرصة خطيرة جديدة لأرسنال عن طريق بيرلين
** انطلاق الشوط الثاني
** نهاية الشوط الأول
** ق40 ركلة حرة خطيرة من مادسون كادت تهز الشباك إلا أنها مرت بجوار القائم بقليل
** فاردي يهدر هدفا محققا لصالح ليستر
** ق13 فرصة أولى محققة لأرسنال عن طريق لاكازيت ولكن تسديدة الأخير مرت بجوار القائم بقليل من داخل منطقة الجزاء
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة