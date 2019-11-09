محدّث مباشر في إسبانيا – إيبار (0) (4) ريال مدريد.. جووووووول فالفيردي

السبت، 09 نوفمبر 2019 - 19:14

كتب : FilGoal

إيبار - ريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة إيبار ضد ريال مدريد في الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

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ق.62 جووووول فيدي فالفيردي يسجل هدف ريال مدريد الرابع بتسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء بعد عرضية لوكا مودريتش

ق.53 إصابة كاسيميرو في الكاحل

ق.46 بداية قوية من ريال مدريد بانطلاقة من هازارد الذي راوغ وسدد كرة خرجت إلى ركلة كرنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.33 عرضية من داني كارباخال كادت أن تباغت مراكو دميتروفيتش حارس مرمى إيبار الذي أبعدها إلى ركنية بصعوبة

ق.28 ركلة جزاء لـ ريال مدريد بعد عرقلة خوسيه آنخل كوتي لـ لوكاس فاسكيز

ق.20 جوووووووول ثانٍ لـ ريال مدريد بواسطة سيرخيو راموس من ركلة جزاء

ق.19 ركلة جزاء لـ ريال مدريد بعد عرقلة بابلو دي بلاسيس لـ هازارد

ق.17 جوووووووول أول لـ ريال مدريد بواسطة كريم بنزيمة بعد التحامات ثنائية قوية داخل منطقة الجزاء

ق.10 أول فرصة خطيرة لـ ريال مدريد.. إيدن هازارد ينطلق ببراعة من الجهة اليسرى ويرسل عرضية إلى كريم بنزيمة الذي يسدد بلمسة واحدة وماركو دميتروفيتش حارس مرمى إيبار يتصدى.

ق.5 إصابة قوية لـ جونزالو إسكالانتي لاعب وسط إيبار بعد اصطدام وجهه في وجه فيرلان ميندي لاعب ريال مدريد. الدماء تنزف من الثنائي.

بداية المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

في إسبانيا إيبار ريال مدريد

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