بالفيديو - بطاقتان في 3 ثوان.. طرد كريم حافظ في إثارة جنونية بين قاسم باشا وفينيربهاتشه

تعرض كريم حافظ الظهير الأيسر لقاسم باشا التركي للطرد بعد حصوله على إنذراين خلال 3 ثوان أمام فينيربهاتشه في الدوري التركي.

فينيربهاتشه نجح في الانتصار على قاسم باشا بثلاثية مقابل هدفين في لقاء مثير في الجولة الـ 11 من الدوري التركي.

كريم حافظ شارك أساسيا أمام الكناري وخرج مطرودا قبل لحظات قليلة من نهاية الشوط الأول. شوط انتهى بهدفين مقابل هدف لفينيربهاتشه.

فيدات موريكي سجل هدفين لأصحاب الأرض من علامة الجزاء في الدقيقتين 6 و44، بينما هدف قاسم باشا الوحيد في الشوط الأول جاء في الدقيقة 37 عن طريق عبدول الرحمن خاليلي.

الهدف الثاني في شباك قاسم باشا شهد عقبه مباشرة اعتراض من الدولي المصري على حكم اللقاء الذي أشهر بطاقة صفراء ثم حمراء مباشرة خلال 3 ثوان.

video:1