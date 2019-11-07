قائد أتالانتا: جوارديولا أخبرني أن مواجهتنا أشبه بالذهاب لطبيب الأسنان

الخميس، 07 نوفمبر 2019 - 18:25

كتب : FilGoal

أليخاندرو جوميز - أتالانتا - سيرخيو أجويرو - مانشستر سيتي

أفصح الأرجنتيني بابو جوميز قائد أتالانتا الإيطالي عما قاله له الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عقب نهاية المواجهة بالتعادل في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

أتالانتا حصد أولى نقاطه أوروبيا في تاريخه بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب سان سيرو.

جوميز قال لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية: "لقد أخبرني جوارديولا أن مواجهتنا أشبه بالذهاب لطبيب الأسنان".

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وأضاف "اعتذر أننا لم نخلق أي فرصة واضحة أمام كايل ووكر، هذا ما أتأسف عنه".

المباراة شهدت إصابة الحارس البرازيلي إدريسون ثم طرد الحارس البديل كلاوديو برافو قبل 10 دقائق من نهاية اللقاء.

وشارك كايل ووكر بديلا في الدقائق الأخيرة كحارس مرمى وتصدى لركلة حرة مباشرة.

وعن الفارق بين الكرة الإيطالية والإنجليزية أضاف "ما بإمكاني قوله الفارق في السرعة، عندما خضنا مباريات أمام أندية إنجليزية وإسبانية تفوقوا علينا في السرعة مرتين".

وأتم "الكرة الإيطالية بطيئة، حتى عندما يلعب الفريق للعب والفوز، أنهم يضغطون بقوة كبيرة، ولا يوجد فريق إيطالي يقوم بذلك".

ولا زال يمتلك أتالانتا فرصة التأهل رغم تذيله الترتيب، عقب تعادل دينامو زغرب الكرواتي وشاختار دونستيك الأوكراني بنتيجة 3-3.

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