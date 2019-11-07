الأهلي يعلن في مؤتمر صحفي عن إطلاق تطبيقه للأعضاء

أعلن النادي الأهلي يوم الخميس عن إطلاق تطبيق الأعضاء عبر الهاتف المحمول، Al Ahly Members وذلك في إطار توجهات مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب ليكون من أول الأندية التي تستخدم المدفوعات غير النقدية.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة للإعلان رسميا عن إطلاق التطبيق بحضور محمد الدماطي ممثلا عن مجلس الإدارة ومحمد مرجان المدير التنفيذي ومحمد الصبان مستشار مجلس الإدارة للتكنولوجيا وأسامة مصطفى رئيس شركة "تواصل" المسؤولة عن إدارة المشروع وتطويره.

ويقدم المشروع عددا من الخدمات الكثيرة للأعضاء على رأسها سداد الاشتراكات السنوية والأقساط عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى المقر، والحصول على بطاقة العضوية من قسم الاشتراكات أو عن طريق خدمة التوصيل للمنازل.

ويمكن كذلك للأعضاء من خلاله التعرف على جميع الخدمات التي يقدمها النادي، كمواعيد التدريبات الخاصة بالأنشطة الرياضية في مختلف المراحل العمرية ويجري حاليا التجهيز لإطلاق خدمة حجز وسداد رسوم الرحلات.

وتتضمن المرحلة الثانية من التطبيق، إضافة خدمة سداد اشتراكات مدارس الألعاب ويوجد أيضا قسم خاص بالشكاوى والمقترحات والاستفسارات ليتم من خلاله التواصل المباشر بين إدارة النادي والأعضاء للرد عليها في غضون 48 ساعة.

ويتضمن التطبيق قسما خاصا بأخبار النادي والأحداث اليومية التي يشهدها على مدار الساعة في كل فروعه، ويقدم كذلك مسابقة يومية، ويتم حصر الإجابات الصحيحة واختيار 3 فائزين في نهاية الشهر وتقديم جوائز لهم.

وقال الدماطي خلال المؤتمر الصحفي: "سبق وتم الإعلان عن شكل مبدئي وتجريبي لهذا التطبيق خلال الفترة التي سبقت تولي المجلس الحالي المهمة بشكل رسمي في 30 نوفمبر 2017، واحتاج الأمر لبعض الوقت لإنهاء الأمور المتعلقة بالعرض المالي والفني والمناقصات وغيرها من الأمور الإدارية".

واستطرد "أطلقنا بثا تجريبيا للتطبيق في يوليو الماضي، وتم من خلاله تجديد 2200 عضوية، والمرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من المشروعات التكنولوجية المستقبلية لتطوير هذا المجال، تأكيدا لرغبة الأهلي في احتلال الريادة التكنولوجية بين الجميع".

وأتم "ويبقى التعامل مع التطبيق والوقوف على مطالب الأعضاء ومقترحاتهم ورؤيتهم أفضل كثيرا من إبداء هذه الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجلس الإدارة يتعامل بشكل تكنولوجي مع جميع الأمور طيلة الأشهر الماضية من خلال الجهاز اللوحي (التابلت) في إطار خطة التحول التكنولوجي الذي يسعى النادي لتطبيقه في كافة المجالات".

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