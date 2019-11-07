عبد الحفيظ: ودية أو اثنين لتجهيز الأهلي قبل عودة الدوري

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن خوض الفريق للقاء ودي أو اثنين، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "الفريق سيخوض مباراة ودية أو اثنتين خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد".

وأضاف "نبدأ الفترة الثانية بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب العودة من الإمارات أمس والتي تستمر لمدة أربعة أيام".

مدير الكرة أتبع "رينيه فايلر المدير الفني للفريق، اكتفى بالتدريبات البدنية خلال المرحلة الأولى من فترة الإعداد والتي اشتملت على إقامة معسكر تدريبي في الإمارات لمدة أسبوع، ركز خلاله على العامل النفسي والمعنوي بجانب التدريبات البدنية والخططية".

ويلتقي الأهلي مع الجونة يوم 25 نوفمبر بعد استئناف الدوري، ضمن مباريات الجولة الخامسة.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في تونس يوم 29 نوفمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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