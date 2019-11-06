قال خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة إن عقوبات مباراة دربي السلة بين الأهلي والزمالك، سيتم إصدارها خلال ساعات.

وأردف "اتحاد السلة ينتظر تقرير حكم اللقاء والمراقب لاتخاذ القرارات".

وأضاف "بالطبع هم يشاهدون جميع الفيديوهات ليحصل كل مخطئ على عقابه، لا نأخذ بالفيديو مباشرة لكن لابد من مشاهدة الأحداث للوصول للقرارات الصحيحة".

وشدد "المسابقة في بدايتها، الأندية صرفت الملايين، ولن نسمح لأحد أن يمس بها".

وأتم "القرارات ستكون رادعة على المخطئ، نريد أن يحضر الجماهير المباريات وأطراف اللعبة لا يساعدوننا، لن نهتم بالانتماءات والألوان".

وأعلن اتحاد السلة حجب جائزة أفضل لاعب في المباراة بسبب المشادة التي حدثت بعدها.

وتغلب الأهلي على الزمالك 92-80في ثمن نهائي كأس مصر لكرة السلة، في مباراة حماسية شابتها الكثير من الاعتراضات، ومشادة كبرى في نهايتها في صالة عبد الله الفيصل بالنادي الأحمر.

وشهدت نهاية المباراة مشادة كبرى واشتباكات بالأيدي اندلعت بعد مراوغة أمين للاعب الزمالك مصطفى مشعل، بعد نهاية المباراة.

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