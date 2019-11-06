الزمالك يتعاقد مع شركة كاتابولت لتوفير "أحدث منظومة تحليل بدني وفني"

وكان بيراميدز أول ناد في العالم حصل على جهاز catapult vision المتطور، وذلك قبل العديد من الأندية العالمية التي سعت لاستخدام هذه التقنية والحصول على الجهاز وفقا لمالكه السابق تركي آل الشيخ ( طالع التفاصيل ).

وتوفر هذه المنظومة الترابط بين أحدث منتجات الشركة من:

أنهى نادي الزمالك الإتفاق مع شركة كتابولت العالمية "Catapult" على تزويد النادي بأحدث منظومة للتحليل البدني والفني للاعبين كأول ناد خارج أوروبا يستخدم هذه المنظومة التي تعد الأحدث لدي الشركة.

وتتيح التقنية للجهاز الفني إمكانية التحليل المباشر في وسط المباريات، وكذلك تحليل عدد أكبر من المباريات في إطار مشروع تحليل واحد عوضا عن تحليل كل مباراة على حدة.

وتتيح التقنية وضع تعليقات وملاحظات بشكل يتيح مشاركتها تلقائيا مع بقية الجهاز، أو اللاعبين.

التطوير الأهم هو وجود تطبيق للهواتف المحمولة يتم وضعه على هواتف اللاعبين ليصبحوا على دراية لحظة بلحظة بملاحظات الجهاز الفني على أدائهم.

بهذه التقنية، تصبح التقنية عبارة عن "الكل في واحد"، أداة عملية لتحليل الأداء بسرعة وبشكل متكامل.

video:1

اقرأ أيضا

حوار - معلول: لن أرحل عن الأهلي إلا من "الباب الكبير"

حكاية كريم طارق: قضيت حياتي في السعودية.. وفضلت إنبي على الزمالك

أنا ملك النص (5) – فاروق جعفر يرد على التمثيل للحصول على ركلات جزاء.. وسر لقب أغنى رجل في العالم

حلم طوكيو 2020 -الكاميرون.. لسماع زئير الأسود

حلم طوكيو 2020 – عمار حمدي لـ في الجول: شوقي غريب مثل والدنا.. ومركزي لا يهمني