بالفيديو - أرسنال ينجو من فخ جيماريش ويعود بتعادل في الدوري الأوروبي

نجا أرسنال من الخسارة في الثواني الأخيرة من فيتوريا جيماريش في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي وعاد بنقطة ثمينة وضع بها قدما في دور الـ 32.

أرسنال دخل المواجهة وعينه على الفوز الرابع تواليا من أجل التأهل بشكل رسمي قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

الشوط الأول لم يشهد سوى محاولات من أصحاب الأرض لم تكن كافية لتسجيل هدف التقدم.

تغييرات أوناي إيمري في الشوط الثاني ساهمت في تقدم الجنرز المتأخر، عن طريق عرضية من نيكولاس بيبي إلى شكوردان مصطافى الذي أودع الكرة في الشباك برأسية في الدقيقة 81.

وفي الوقت الذي ظن فيه أرسنال أنه خطف النقاط الثلاثة، نجح برونو دوراتي في تسجيل هدف التعادل.

هدف جاء الدقيقة الأولى من الوقت البديل بمقصية من داخل منطقة الجزاء مستفيدا من رأسية روتشينا مسجلا هدف التعادل.

مصطافى كاد أن يسجل هدفا لكن في مرماه بالخطأ من عرضية بونانوتي لكن كرته مرت بجوار الحارس مارتينيز في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

روتشينا كاد أن يسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر.

تعادل رفع رصيد أرسنال إلى 10 نقاط بينما حقق الفريق البرتغالي نقطته الأولى بعد 3 خسائر في ذيل الترتيب.

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