عبد الحفيظ: استفدنا فنيا من معسكر الإمارات

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن الفريق استفاد كثيرا من معسكره بالإمارات والذي ينتهي يوم الأربعاء.

وقال لاعب الأهلي السابق في تصريحات صحفية:"حققنا أهدافنا في المعسكر، استفدنا بتنفيذ بعض الأمور الفنية".

وواصل "أمامنا مرحلة هامة سواء على المستوى المحلي أو القاري، نستعد لها بشكل جيد خلال التوقف الحالي".

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة يوم الخميس لكن يبقى بعض اللاعبين في الإمارات لقضاء أجازة بعدما حصلوا على موافقة الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر السويسري.

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ويحصل لاعبو الأهلي على راحة ثم يستأنفوا التدريبات يوم الإثنين المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه الجونة في 25 نوفمبر بالجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز، وبعد أربعة أيام يحل ضيفا على النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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