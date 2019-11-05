محدّث مباشر ليلة الأبطال – ليفربول (2) - (1) جينك.. صلاح يصنع هدف تشامبرلين

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 - 21:51

كتب : FilGoal

ليفربول - جينك

يقدم FilGoal.com تغطية وحية ومباشرة لمباراة ليفربول وجينك التي تقام اليوم الثلاثاء في ملعب أنفيلد في رابع جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الخامسة.

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ق52: جووووووول الهدف الثاني لليفربول من تسديدة من تشامبرلين بعد تمريرة بينية من صلاح.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق40: جوووول ساماتا يدرك التعادل لجينك برأسية قوية.

ق14: جوووول هدف أول لليفربول عن طريق فينالدوم.

انطلاق المباراة.

ليفربول صلاح جينك ليلة الأبطال

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