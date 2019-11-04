مدرب الاتحاد: الدوري دون جمهور مثل المباريات الودية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 19:23

كتب : FilGoal

خالد قمر - الاتحاد - المحرق

ناشد محمد إبراهيم المدرب العام للاتحاد السكندري بضرورة عودة الجماهير للمدرجات في مباريات الدوري.

وقال إبراهيم عبر إذاعة الشباب والرياضة "لابد من عودة الجماهير لأنها عامل هام للأندية الشعبية، لا نلعب بحضور الجماهير منذ مباراة الترجي في البطولة العربية بالموسم الماضي".

وأضاف "نلعب سنة كاملة دون جماهير لعبنا مباريات في الدوري بحضور 30 فردا، تشعر وكأنها مباراة ودية".

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وأشار إلى أن تواجد 8 آلاف متفرج في استاد الإسكندرية، ساعد فريق الاتحاد السكندري على الفوز بثنائية على المحرق البحريني في البطولة العربية.

وواصل محمد إبراهيم "حالفنا التوفيق في عدم اهتزاز شباكنا وهو الأهم، أما الأداء فقد تفاوت كثيرا على مدار شوطي اللقاء".

وتابع مدرب الاتحاد "في الدقائق الأخيرة، فتح الفريق البحريني خطوطه، وكان بالإمكان تسجيل أهداف أكثر لولا حالات التسلل الغريبة التي احتسبت ضدنا".

وأتم تصريحاته "النتيجة مرضية، والفريق في إجازة 3 أيام، ثم سنتدرب 5 أيام ثم معسكر 6 أيام يتخلله مباراتين وديتين".

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