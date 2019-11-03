الشناوي: أمنية مواجهة صن داونز رغبة جماعية.. ومعسكر الإمارات لتفادي الملل

قال محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي إن جميع لاعبي الفريق يتطلعون لمواجهة صن داونز مجددا في دوري أبطال إفريقيا.

وصرح الشناوي عبر قناة ناديه "لم أتمنى بمفردي مواجهة صن داونز، بل كل اللاعبين لديهم نفس الرغبة".

وبرر الحارس الدولي "لم يكن مقبولا أن نخرج من دوري الأبطال بهذا الشكل، ونتمنى أن يكون الموسم الحالي أفضل".

أحلام الأهلي في البطولة الإفريقية التاسعة تحطمت في جنوب إفريقيا يوم سقوط أبناء القلعة الحمراء بخمسة أهداف دون مقابل في ذهاب ربع نهائي النسخة الماضية.

ولم يقدر الأهلي على العودة في النتيجة بمباراة الإياب، واكتفى بالفوز بهدف دون رد.

وواصل "الموسم الماضي كان صعبا علينا جميعا من لاعبين وجهاز فني وإدارة، إلا أننا نجحنا في الفوز بلقب الدوري".

وأشار حارس مرمى الأهلي إلى أن معسكر الفريق المقام حاليا في الإمارات، هدفه "تجنب الملل أثناء توقف الدوري".

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