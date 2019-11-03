ناشئ الأهلي الهارب لإسبانيا: بعض مسؤولي الفريق الأحمر طلبوا مني أموالا للمشاركة

اتهم مصطفى هشام ناشئ الأهلي الذي انتقل إلى فريق خوبي إسبانيول بعض مسؤولي النادي الأحمر بطلبهم الحصول على أموال لمشاركته في المباريات.

مصطفى هشام صاحب الـ 18 عاما الذي يلعب كجناح ولاعب وسط انقطع بشكل مفاجئ عن تدريبات الأهلي قبل أن يظهر فجأة في إسبانيا.

وقال مصطفى هشام لبرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد": "وصلت إسبانيا منذ شهر ونصف، ولكنني انتظر وصول بطاقتي الدولية من الاتحاد المصري لكرة القدم بعدما أرسلنا الطلب منذ 6 أيام".

وتابع "أتمنى ألا يضايقني مسؤولو النادي الأهلي في اتحاد الكرة، طالما صرح الكابتن فتحي مبروك بأن قطاع الناشئين لا يحتاجني".

ثم أضاف "لم استفد من الأهلي بشيء وتعرضت للظلم خلال 3 سنوات ولم أشارك سوى في مباريات معدودة، وتعرضت للاضطهاد والمعاملة السيئة وهذا يظهر في تصريحات المدرب المسيئة لي أمام زملائي".

وأكمل "لا استطيع توضيح أسباب اضطهادي ولكنها كانت لأسباب غير فنية".

وواصل "بعض المدربين طلبوا مني أموالا لكي أشارك منذ السنة الأولى داخل النادي، وهذا كسر نفسيتي ورغم حبي لكيان النادي الأهلي إلا أنني كرهت هؤلاء الأشخاص وكرهت دخول النادي".

وأردف "احترم الكابتن محمود الخطيب والكابتن فتحي مبروك، ولكن ما حدث هو سبب اتخاذي هذه الخطوة".

وأشار اللاعب إلى أنه رحل عن الأهلي سابقا بعدما حصل على استغناء من النادي، ولكنه عاد بعد اتصالات من مدربه في قطاع الناشئين.

وعن ذلك، قال: "رفضت عرضا من فريق إسباني يلعب في الدوري الممتاز للناشئين بعدما اتصلوا بي في قطاع الناشئين في الأهلي وقالوا أنهم يحتاجوني ورغم ذلك لم أشارك".

وأتم "لا أفهم سر معاملة المدرب أحمد سراج السيئة لي، ولكنني لست أول لاعب يرحل بهذه الطريقة بسبب المعاملة السيئة".

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يذكر أن أحمد سراج مدرب فريق 2001 في الأهلي قال لـFilGoal.com: "لم أظلم مصطفى هشام على الإطلاق خلال فترة وجوده في الأهلي".

وتابع في تصريحاته مع FilGoal.com "فوجئت بانقطاع اللاعب عن التدريبات في فترة الإعداد. اللاعب كان يحضر بشكل طبيعي ولكن عندما اُستبعد من قائمة لقاء الفريق أمام الإنتاج الحربي، رفض القرار ولم يحضر منذ ذلك الوقت للنادي". ( اقرأ تصريحاته )

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