محدّث انتهت - ريال مدريد (0) (0) بيتيس.. تعثر ملكي

السبت، 02 نوفمبر 2019 - 21:43

كتب : FilGoal

ريال مدريد - بيتيس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الجولة الـ12 للدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

فرصة جديدة محققة لـ ريال مدريد من تسديدة كاربخال ومتابعة راموس ولكن مدافع بيتيس يقاتل ويحمي مرمى فريقه

فينيسيوس جونيور يهدر هدفا محققا في اللحظات الأخيرة

5 دقائق كوقت بدلا من ضائع

ق.82 فقير يهدر فرصة خطيرة بتسديدة سريعة كادت أن تباغت كورتوا

ق.64 ميندي يهدر فرصة الهدف الأول بعد انفراد بالمرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 لورين مورون كاد أن يباغت تيبو كورتوا المتقدم، لكن الحارس البلجيكي يتصدى بصعوبة

ق.44 كريم بنزيمة يهيأ كرة رائعة بالصدر لـ سيرخيو راموس والأخير يسدد بقوة لكن جويل يتصدى

ق.22 نبيل فقير يسدد من لمسة واحدة بعد عرضية أليكس مورينو، لكن كرته تمر بجوار المرمى

ق.10 تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق.9 إيدن هازارد يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد بعد فاصل مهاري رائع

ق.7 جويل روبليس حارس مرمى بيتيس ينقذ الهدف الأول بعد تسديدة كريم بنزيمة

بداية المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل

ريال مدريد الدوري الإسباني ريال بيتيس

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