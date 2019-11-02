بالفيديو – كل شيء ضد كوستا.. أتليتكو يكتفي بالتعادل على "خط" إشبيلية

اكتفى أتليتكو مدريد بالتعادل 1-1 أمام مضيفه إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في الجولة 12 للدوري الإسباني.

فرانكو فاسكيز تقدّم لـ إشبيلية في الشوط الأول، قبل أن يتعادل ألفارو موراتا في الشوط الثاني.

ليرفع أتليتكو رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث ويفوّت فرصة القفز إلى الصدارة. فيما رفع إشبيلية رصيده إلى 21 نقطة بدوره في المركز الرابع، وفاته المركز الأول بدوره.

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التعادل هو الرقم 50 في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري الإسباني، وهما أكثر من تعادل في تاريخ المسابقة.

مواجهة كانت خاصة جدا لـ دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد الذي قاد مباراته رقم 300 في الدوري الإسباني.

في المقابل، تواصل حظ دييجو كوستا العاثر، فسجل هدفا ألغته تقنية الفيديو، وأهدر ركلة جزاء.

المهاجم الإسباني ذو الأصول البرازيلية لم يسجل هذا الموسم سوى هدفين في 12 مباراة بمختلف البطولات، ولا يعيش أفضل فتراته منذ عودته إلى أتليتكو قبل عامين.

وافتتح إشبيلية التسجيل في الدقيقة 28 برأسية فرانكو فاسكيز بعد عرضية إيفر بانيجا.

هدف هو الثالث لـ فاسكيز في دوري الموسم الحالي، أكثر من كل زملائه في إشبيلية.

في الشوط الثاني هاجم أتليتكو بشراسة كبيرة خصوصا مع إقحام كوستا بين الشوطين.

فانطلق الأرجنتيني آنخل مارتين كوريا مراوغا قدرا هائلا من مدافعي إشبيلية في الدقيقة 53، قبل أن يسدد كرة مرت بجوار القائم.

هجمات أتليتكو أسفرت عن هدف أخيرا برأسية دييجو كوستا في الدقيقة 55، لكن تقنية الفيديو أظهر كوكي صانع الهدف متسللا، ليتم إلغائه.

لكن أتليتكو لم يتحسر كثيرا، إذ أدرك ألفارو موراتا التعادل في الدقيقة 60 بضربة رأسية.

موراتا سجل للمباراة الرابعة على التوالي، إذ يعيش أفضل فتراته منذ الانضمام لـ أتليتكو.

أتليتكو تحصل على فرصة التقدم في النتيجة في الدقيقة 70 عندما احتسبت تقنية الفيديو ركلة جزاء له.

كوستا حاول التغلب على نحسه بتنفيذ الركلة، لكن التشيكي توماس فاشليك تصدى ببراعة.

وهي الركلة الرابعة التي يهدرها كوستا في مسيرته بالدوري الإسباني من أصل 12 ركلة سددها.

أتليتكو عموما هو أكثر نادي إهدارا لركلات الجزاء في تاريخ الدوري الإسباني بواقع 137 ركلة من أصل 461 احتسبت له، بنسبة 30%.

المباراة المجنونة كادت أن تشهد نهاية مجنونة في الثواني الأخيرة، عندما أهدر أتليتكو فرصة عجيبة على خط المرمى بعد إنقاذ بطولي من جوليس كوندي مدافع إشبيلية الذي ارتمى بجسده كاملا على الكرة.

أتليتكو توقّف على خط إشبيلية.

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